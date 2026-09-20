СМИ: Россия начала кампанию по вмешательству в выборы в США
Москва начала распространять в интернете дезинформацию, чтобы повлиять на промежуточные выборы в США, которые состоятся в ноябре, сообщает The New York Times.
Газета ссылается на секретные отчеты американской разведки. Согласно им, Россия санкционировала кампанию вмешательства, цель которой — посеять хаос и усилить разногласия в американском обществе, а не поддержка конкретной партии. При этом материалы преимущественно направлены против кандидатов-демократов в конкурентных округах.
Для создания и распространения фальшивого контента используется искусственный интеллект. Многие ролики стилизуются под материалы CNN, BBC и NYT. В них кандидатов обвиняют в коррупции, антисемитизме и поддержке ЛГБТ. Широкое распространение получило поддельное видео, в котором голливудской актрисе Джейми Ли Кертис приписали критику демократов за политику в отношении трансгендеров. Фейковый пост в X успел набрать почти 200 тысяч просмотров.
Перед промежуточными выборами в Конгресс лидируют демократы, так что задача Дональда Трампа хотя бы не дать им захватить первенство в Палате представителей или в Сенате. Об этом НСН рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин.
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