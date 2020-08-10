Послевыборная война нервов в Белоруссии закончится выкапыванием картошки

Что до праздничных открыток из Европы и Америки, то здесь придётся подождать. Просто потому, что, de facto, Лукашенко оказался тем самым пророссийский кандидатом, появлением которого пугали националистически-русофобскую часть белорусской общественности. Сейчас он ещё немного поиграет мускулами со своим местечковым "майданом", а потом белорусы вернутся в родные деревни картошку копать. На этом силовое закрепление результатов выборов можно будет считать законченным», - отметил Зимовский.

Собеседник НСН уточнил, что возможность введения санкций против Белоруссии со стороны ЕС и США существует.

«Но, во-первых, Лукашенко и так под персональными американскими санкциями. Во-вторых, (я воспользуюсь метафорой, которая принадлежит руководителю республики), у Евросоюза давно “оторваны яйца”. Они не смогут ничего сделать Беларуси, ограничатся оральным способом укрощения строптивого минского триумфатора.

Лукашенко это знает, он уже обвинил Англию, Польшу и Чехию, что с их территории осуществлялась координация нападений на силы охраны правоворядка во время уличных акций протеста в Белоруссии в ночь с 9 на 10 августа. Никаких возражений со стороны посольств этих стран в Минске не последовало.

Вообще, Запад остаётся главной угрозой президентству Лукашенко, отнюдь не Москва. Согласитесь, что заграница, способная помочь организовать и координировать стотысячную (по утверждению организаторов) толпу на улицах Минска, и ещё десятки тысяч участников акции по всей республике, это более серьёзная опасность, чем Россия, "заславшая" каких-то "богатырей" смехотворной численностью в 33 человека», - сказал эксперт.

Александр Зимовский напомнил, что Светлана Тихановская так и не объявила себя победительницей и президентом Республики Беларусь, что не способствует сохранению протестной активности или её расширению в стране.

«Кратко тактический анализ событий сегодняшней ночи в Минске. Местные ресурсы полагают, что на сто тысяч активистов власти бросили двадцать тысяч бойцов сил охраны порядка, включая ОМОН и милицейский спецназ. Армия в подавлении беспорядков не принимала участие. По версии Лукашенко, целью толпы был его дворец. Ни вокзалы, ни мосты, ни банки восставших не заинтересовали. Они даже не попытались взять телефон, телеграф и Белтелеком, хотя бы для восстановления интернета (он в республике "отрублен" с 8 августа). То есть с ленинской тактикой восстания нынешние участники белорусских протестов незнакомы даже приблизительно. О потерях данные разные. Официально никто не считается погибшим, задержано около 3000 человек, есть раненые, некоторые тяжёлые.