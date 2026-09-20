Россия и Индия обсуждают безвиз для туристов

По его словам, в настоящее время продолжается соответствующий диалог. «Мы в конце концов выйдем на более комфортный режим для посещения России индийцами и Индии россиянами», — заявил дипломат.

Ранее посол Индии в Москве Винай Кумар заявил, что стороны продолжают обсуждать соглашение о безвизовом режиме для тургрупп, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

