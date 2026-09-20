Россия и Индия обсуждают безвиз для туристов
20 сентября 202604:01
Денис Постольский
Россия и Индия выйдут на более комфортный режим для туристов, сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя министра иностранных дел РФ Андрея Руденко.
По его словам, в настоящее время продолжается соответствующий диалог. «Мы в конце концов выйдем на более комфортный режим для посещения России индийцами и Индии россиянами», — заявил дипломат.
Ранее посол Индии в Москве Винай Кумар заявил, что стороны продолжают обсуждать соглашение о безвизовом режиме для тургрупп, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Песков: Закон США об «адских санкциях» против РФ не может иметь позитивного влияния
- Трамп объявил о создании специальных «сил искусственного интеллекта»
- Россия и Индия обсуждают безвиз для туристов
- Пентагон по ошибке отправил в Гонконг детали истребителя F-35
- СМИ: Россия начала кампанию по вмешательству в выборы в США
- Зеленский заявил о расширении дальнобойных ударов по России
- СМИ: США едва не начали войну с Китаем из-за нейросети
- Трамп заявил, что его сын вернул деньги бизнесмену Кремлеву за оплату свадьбы
- США захлестнул топливный кризис: коммуналка дорожает, полиция сокращает патрули
- Полиция сорвала концерт Madk1d в московском клубе «Место»