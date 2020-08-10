«Не опровергать и не подтверждать!» Путину советуют дистанцироваться от выборов Лукашенко
Глава Фонда эффективной политики Глеб Павловский заявил НСН, что, по его мнению, на президентских выборах в Белоруссии Александру Лукашенко «пририсовали» около 50% голосов, поэтому Кремлю стоит очень осторожно отнестись к результатам этих выборов.
По предварительным данным ЦИК Белоруссии, действующий президент страны Александр Лукашенко набрал на выборах главы страны 80,23%, его главный конкурент Светлана Тихановская - 9,90%. В голосовании приняли участие 5 миллионов 790 тысяч человек, явка составила 84,23%.
Глава Фонда эффективной политики Глеб Павловский в эфире НСН заявил, что по результатам выборов Белоруссия становится для России «обузой».
«По моему мнению, очевидно, что результаты этих выборов не вызывают никакого доверия даже при самой большой снисходительности. Судя по всему, речь идёт о пририсовке Лукашенко порядка 50% голосов. Это не выборы, конечно, ни в каком смысле слова, и России надо принимать довольно сложное решение, потому что режим, который демонстрирует, что не способен ничего сделать со своим лидером, когда тот теряет поддержку, сам по себе превращается в проблему и обузу. Так, Белоруссия становится больным режимом и, как единственный крупный союзник России в Европе, оказывается ношей, которую ещё придётся волочь за собой», - сказал НСН политолог.
Он также выразил мнение, что Кремлю стоит очень осторожно отнестись к результатам белорусских выборов.
«При этом Лукашенко не даёт никаких гарантий доверия к себе и готов в любую минуту разворачиваться в другую сторону. И хотя его никто нигде не ждёт, это не поведение союзника. Поэтому, я думаю, что России стоит как минимум очень осторожно отнестись к результатам белорусских выборов по принципу «не опровергаем и не подтверждаем»», - считает Павловский.
Ранее российский сенатор Сергей Калашников сообщил НСН, что у России нет никаких оснований считать выборы в Белоруссии нелегитимными.
Ранее в Белоруссии задержали 33 россиян, которых Минск считает «боевиками ЧВК». Москва неоднократно опровергала эти обвинения. По данным российской стороны, речь идет о простых охранниках, направлявшихся транзитом через Минск в Стамбул. Власти Украины в свою очередь требуют экстрадиции задержанных, так как считают, что они воевали на стороне ополчения в Донбассе.
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