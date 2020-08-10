«Не опровергать и не подтверждать!» Путину советуют дистанцироваться от выборов Лукашенко

«По моему мнению, очевидно, что результаты этих выборов не вызывают никакого доверия даже при самой большой снисходительности. Судя по всему, речь идёт о пририсовке Лукашенко порядка 50% голосов. Это не выборы, конечно, ни в каком смысле слова, и России надо принимать довольно сложное решение, потому что режим, который демонстрирует, что не способен ничего сделать со своим лидером, когда тот теряет поддержку, сам по себе превращается в проблему и обузу. Так, Белоруссия становится больным режимом и, как единственный крупный союзник России в Европе, оказывается ношей, которую ещё придётся волочь за собой», - сказал НСН политолог.

Он также выразил мнение, что Кремлю стоит очень осторожно отнестись к результатам белорусских выборов.

«При этом Лукашенко не даёт никаких гарантий доверия к себе и готов в любую минуту разворачиваться в другую сторону. И хотя его никто нигде не ждёт, это не поведение союзника. Поэтому, я думаю, что России стоит как минимум очень осторожно отнестись к результатам белорусских выборов по принципу «не опровергаем и не подтверждаем»», - считает Павловский.

Ранее российский сенатор Сергей Калашников сообщил НСН, что у России нет никаких оснований считать выборы в Белоруссии нелегитимными.

Ранее в Белоруссии задержали 33 россиян, которых Минск считает «боевиками ЧВК». Москва неоднократно опровергала эти обвинения. По данным российской стороны, речь идет о простых охранниках, направлявшихся транзитом через Минск в Стамбул. Власти Украины в свою очередь требуют экстрадиции задержанных, так как считают, что они воевали на стороне ополчения в Донбассе.

