«Не опровергать и не подтверждать!» Путину советуют дистанцироваться от выборов Лукашенко

Глава Фонда эффективной политики Глеб Павловский заявил НСН, что, по его мнению, на президентских выборах в Белоруссии Александру Лукашенко «пририсовали» около 50% голосов, поэтому Кремлю стоит очень осторожно отнестись к результатам этих выборов.

По предварительным данным ЦИК Белоруссии, действующий президент страны Александр Лукашенко набрал на выборах главы страны 80,23%, его главный конкурент Светлана Тихановская - 9,90%. В голосовании приняли участие 5 миллионов 790 тысяч человек, явка составила 84,23%.

Глава Фонда эффективной политики Глеб Павловский в эфире НСН заявил, что по результатам выборов Белоруссия становится для России «обузой».

В Совфеде считают, что в Белоруссии есть пророссийские политики

«По моему мнению, очевидно, что результаты этих выборов не вызывают никакого доверия даже при самой большой снисходительности. Судя по всему, речь идёт о пририсовке Лукашенко порядка 50% голосов. Это не выборы, конечно, ни в каком смысле слова, и России надо принимать довольно сложное решение, потому что режим, который демонстрирует, что не способен ничего сделать со своим лидером, когда тот теряет поддержку, сам по себе превращается в проблему и обузу. Так, Белоруссия становится больным режимом и, как единственный крупный союзник России в Европе, оказывается ношей, которую ещё придётся волочь за собой», - сказал НСН политолог.

Он также выразил мнение, что Кремлю стоит очень осторожно отнестись к результатам белорусских выборов.

«При этом Лукашенко не даёт никаких гарантий доверия к себе и готов в любую минуту разворачиваться в другую сторону. И хотя его никто нигде не ждёт, это не поведение союзника. Поэтому, я думаю, что России стоит как минимум очень осторожно отнестись к результатам белорусских выборов по принципу «не опровергаем и не подтверждаем»», - считает Павловский.

Ранее российский сенатор Сергей Калашников сообщил НСН, что у России нет никаких оснований считать выборы в Белоруссии нелегитимными.

Ранее в Белоруссии задержали 33 россиян, которых Минск считает «боевиками ЧВК». Москва неоднократно опровергала эти обвинения. По данным российской стороны, речь идет о простых охранниках, направлявшихся транзитом через Минск в Стамбул. Власти Украины в свою очередь требуют экстрадиции задержанных, так как считают, что они воевали на стороне ополчения в Донбассе.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
ТЕГИ:ЛукашенкоБелоруссияГлеб Павловский
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