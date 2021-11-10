«Империальная политика»: Польша обвинила в миграционном кризисе Россию

При этом польский премьер Матеуш Моравецкий не преминул обвинить в своих проблемах Россию. По его словам, «неоимпериальная политика России прогрессирует». Он также обвинил в кризисе президента Белоруссии Александра Лукашенко, который, по его словам, всё же является лишь исполнителем, тогда как «доверитель находится в Москве». В Евросоюзе были более прямолинейны и потребовали ужесточить санкции против Лукашенко. Так, исполняющий обязанности министра внутренних дел Германии Хайко Маас заявил, что ФРГ не останется в стороне от нового витка миграционного кризиса.

«Мы наложим санкции на всех, кто участвует в целенаправленном ввозе мигрантов. Лукашенко должен понимать, что его расчёт не работает», - заявил министр.

В самой Белоруссии парируют обвинения, напоминая, что Лукашенко всего лишь сдержал свое обещание и перестал контролировать потоки беженцев из других стран. Такое мнение выразил белорусский политолог Юрий Шевцов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».



«Для Беларуси происходящее на границе особых сложностей не создает, беженцы не стремятся закрепляться в Беларуси, они нацелены на переход в Германию из Литвы и Польши. Теперь у ЕС появились новые проблемы, связанные с мигрантами, и за них эти проблемы Беларусь пока что решать не собирается», - подчеркнул Шевцов.