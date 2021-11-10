«Империальная политика»: Польша обвинила в миграционном кризисе Россию
Премьер Польши обвинил Россию и Лукашенко в наплыве нелегалов, а белорусские пограничники уличили польских коллег в избиениях иностранцев.
Миграционный кризис в восточной Европе набирает обороты. В ночь со вторника на среду стало известно, что две крупные группы нелегальных мигрантов прорвались через границу Польши из Белоруссии. Польским пограничникам удалось оперативно вернуть часть участников штурма на границу, в настоящий момент все прорвавшиеся мигранты были задержаны, сообщил министр обороны Польши. С белорусской стороны уже поступили обвинения в адрес польских пограничников за якобы избитых иностранцев. Так, группу курдских беженцев со следами физического насилия нашли на границе сотрудники Пограничного комитета Белоруссии.
При этом польский премьер Матеуш Моравецкий не преминул обвинить в своих проблемах Россию. По его словам, «неоимпериальная политика России прогрессирует». Он также обвинил в кризисе президента Белоруссии Александра Лукашенко, который, по его словам, всё же является лишь исполнителем, тогда как «доверитель находится в Москве». В Евросоюзе были более прямолинейны и потребовали ужесточить санкции против Лукашенко. Так, исполняющий обязанности министра внутренних дел Германии Хайко Маас заявил, что ФРГ не останется в стороне от нового витка миграционного кризиса.
«Мы наложим санкции на всех, кто участвует в целенаправленном ввозе мигрантов. Лукашенко должен понимать, что его расчёт не работает», - заявил министр.
В самой Белоруссии парируют обвинения, напоминая, что Лукашенко всего лишь сдержал свое обещание и перестал контролировать потоки беженцев из других стран. Такое мнение выразил белорусский политолог Юрий Шевцов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Для Беларуси происходящее на границе особых сложностей не создает, беженцы не стремятся закрепляться в Беларуси, они нацелены на переход в Германию из Литвы и Польши. Теперь у ЕС появились новые проблемы, связанные с мигрантами, и за них эти проблемы Беларусь пока что решать не собирается», - подчеркнул Шевцов.
В свою очередь сам Лукашенко заявил, что не хочет вовлекать в проблему с мигрантами Россию из-за ее ядерного потенциала. По его словам, он «прекрасно понимает, к чему это может привести». Во вторник, 9 ноября, президент Белоруссии обсудил ситуацию на границе с российским лидером Владимиром Путиным, однако подробное содержание бесед двух лидеров осталось неизвестным. В ходе разговора Путин и Лукашенко сошлись на неприемлемости жестоких действий Польши, а также на сохранении дружественного настроя обеих стран по отношению друг к другу.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,9 млн+39 160 / сут.
Умерли
39 160+-208 844 / сут.
Выздоровели
7,6 млн+32 036 / сут.
- Запись детей на кружки и секции будет доступна на «Госуслугах»
- Глава Минэнерго назвал цены на бензин в России искусственно заниженными
- Ученые Великобритании рассказали, когда лучше засыпать без ущерба для сердца
- Новые кадры издевательств над заключенными опубликованы на портале Gulagu.net
- Назло Москве и ради Киева: в Германии допустили заморозку «Северного потока-2»
- Гинцбург: Невозможно точно установить происхождение коронавируса
- В Белоруссии польских пограничников обвинили в избиении беженцев
- СМИ: В России рассматривают возможность введения QR-кодов в самолетах и поездах
- Карпин: Сборная решила не надеяться на Дзюбу
- Десятки беженцев смогли прорваться в Польшу из Белоруссии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru