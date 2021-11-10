«Империальная политика»: Польша обвинила в миграционном кризисе Россию

Премьер Польши обвинил Россию и Лукашенко в наплыве нелегалов, а белорусские пограничники уличили польских коллег в избиениях иностранцев.

Миграционный кризис в восточной Европе набирает обороты. В ночь со вторника на среду стало известно, что две крупные группы нелегальных мигрантов прорвались через границу Польши из Белоруссии. Польским пограничникам удалось оперативно вернуть часть участников штурма на границу, в настоящий момент все прорвавшиеся мигранты были задержаны, сообщил министр обороны Польши. С белорусской стороны уже поступили обвинения в адрес польских пограничников за якобы избитых иностранцев. Так, группу курдских беженцев со следами физического насилия нашли на границе сотрудники Пограничного комитета Белоруссии.

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При этом польский премьер Матеуш Моравецкий не преминул обвинить в своих проблемах Россию. По его словам, «неоимпериальная политика России прогрессирует». Он также обвинил в кризисе президента Белоруссии Александра Лукашенко, который, по его словам, всё же является лишь исполнителем, тогда как «доверитель находится в Москве». В Евросоюзе были более прямолинейны и потребовали ужесточить санкции против Лукашенко. Так, исполняющий обязанности министра внутренних дел Германии Хайко Маас заявил, что ФРГ не останется в стороне от нового витка миграционного кризиса.

«Мы наложим санкции на всех, кто участвует в целенаправленном ввозе мигрантов. Лукашенко должен понимать, что его расчёт не работает», - заявил министр.

В самой Белоруссии парируют обвинения, напоминая, что Лукашенко всего лишь сдержал свое обещание и перестал контролировать потоки беженцев из других стран. Такое мнение выразил белорусский политолог Юрий Шевцов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Для Беларуси происходящее на границе особых сложностей не создает, беженцы не стремятся закрепляться в Беларуси, они нацелены на переход в Германию из Литвы и Польши. Теперь у ЕС появились новые проблемы, связанные с мигрантами, и за них эти проблемы Беларусь пока что решать не собирается», - подчеркнул Шевцов.
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В свою очередь сам Лукашенко заявил, что не хочет вовлекать в проблему с мигрантами Россию из-за ее ядерного потенциала. По его словам, он «прекрасно понимает, к чему это может привести». Во вторник, 9 ноября, президент Белоруссии обсудил ситуацию на границе с российским лидером Владимиром Путиным, однако подробное содержание бесед двух лидеров осталось неизвестным. В ходе разговора Путин и Лукашенко сошлись на неприемлемости жестоких действий Польши, а также на сохранении дружественного настроя обеих стран по отношению друг к другу.

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Фото: gpk.gov.by
ТЕГИ:БелоруссияПольшаБеженцыНелегалыМигранты
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