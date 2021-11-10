В Белоруссии польских пограничников обвинили в избиении беженцев
Белорусские пограничники обнаружили группу курдских беженцев, которых якобы избили сотрудники погранслужбы Польши. Об этом сообщает Пограничный комитет республики.
По данным ведомства, ночью 10 ноября в стихийном лагере беженцев на белорусско-польской границе обнаружили четверых мужчин с травмами и «следами применения физического насилия».
«Со слов беженцев, их задержали на территории Польши, где они пытались попросить защиты и предоставления статуса беженца», — приводит сообщение РЕН ТВ.
При этом не уточняется, как именно мигранты пытались обратиться к польским пограничникам. Однако ранее в Польше обвиняли белорусскую сторону в намеренном направлении нелегалов в обход КПП, пишет «Свободная пресса».
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