В ЕС не исключили новые санкции против Лукашенко
В Евросоюзе готовы ужесточить ограничительные меры против белорусского президента Александра Лукашенко в связи с увеличением потока мигрантов к границе с Польшей, сообщает RT со ссылкой на заявление врио главы МИД Германии Хайко Мааса.
«Мы наложим санкции на всех, кто участвует в целенаправленном ввозе мигрантов. Лукашенко должен понимать, что его расчёт не работает», — сказал глава внешнеполитического ведомства.
Также не исключается расширение санкций в других сферах экономики в дальнейшем. Отмечается, что «Лукашенко продолжает крутить опасную спираль эскалации».
Ранее агентство Reuters сообщило, что Европейский союз в самой ближайшей перспективе готов ввести санкции в отношении трёх десятков физических и юридических лиц Белоруссии.
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