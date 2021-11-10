В ЕС не исключили новые санкции против Лукашенко

«Мы наложим санкции на всех, кто участвует в целенаправленном ввозе мигрантов. Лукашенко должен понимать, что его расчёт не работает», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Также не исключается расширение санкций в других сферах экономики в дальнейшем. Отмечается, что «Лукашенко продолжает крутить опасную спираль эскалации».

Ранее агентство Reuters сообщило, что Европейский союз в самой ближайшей перспективе готов ввести санкции в отношении трёх десятков физических и юридических лиц Белоруссии.

