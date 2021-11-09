Премьер Польши обвинил Москву в организации через Лукашенко кризиса с беженцами на границе

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий обвинил Россию в причастности к организации миграционного кризиса на границе с Белоруссией, а также персонально президента этой республики Александра Лукашенко. Об этом премьер-министр заявил в Сейме после визита на пункт пропуска «Кузница» польско-белорусской границе.

Сам кризис Моравецкий считает попыткой погрузить Польшу и Европу в хаос. По словам премьера, это Лукашенко привел специально десятки тысяч человек в Белоруссию, а теперь препровождает эти группы беженцев, иногда силой, на границу с Польшей. При этом, по оценочному суждению Моравецкого, всё это часть политики Москвы, которая указывает Лукашенко, что делать.

Дальше война: Как далеко зайдёт Лукашенко в миграционном кризисе?

По оценке премьер-министра, безопасность польской границы подверглась жесткой атаке впервые за 30 лет. Он даже назвал это «поворотным моментом в польской истории».

В свою очередь Александр Лукашенко заявил, что не хочет невольно вовлечь в проблему с мигрантами Россию, потому что это крупнейшая ядерная держава и он «прекрасно понимает, к чему это может привести». Во вторник, 9 ноября, президент Белоруссии обсудил ситуацию на границе с российским лидером Владимиром Путиным.

Миграционный кризис на границах Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией продолжается с сентября. Сейчас несколько тысяч нелегальных мигрантов, в основном курды, собрались на границе, и пытаются силой прорваться в Польшу.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: gpk.gov.by
ТЕГИ:БеженцыГраницаПольша
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры