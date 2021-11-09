Премьер Польши обвинил Москву в организации через Лукашенко кризиса с беженцами на границе

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий обвинил Россию в причастности к организации миграционного кризиса на границе с Белоруссией, а также персонально президента этой республики Александра Лукашенко. Об этом премьер-министр заявил в Сейме после визита на пункт пропуска «Кузница» польско-белорусской границе.

Сам кризис Моравецкий считает попыткой погрузить Польшу и Европу в хаос. По словам премьера, это Лукашенко привел специально десятки тысяч человек в Белоруссию, а теперь препровождает эти группы беженцев, иногда силой, на границу с Польшей. При этом, по оценочному суждению Моравецкого, всё это часть политики Москвы, которая указывает Лукашенко, что делать.