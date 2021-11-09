«Непреклонный Лукашенко»: белорусский политолог объяснил позицию по мигрантам

Лукашенко и ЕС не готовы идти на компромиссы в отношении мигрантов, поэтому вопрос не решится в ближайшее время, считает политолог Юрий Шевцов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сдержал свое обещание и перестал контролировать потоки беженцев из других стран, заявил белорусский политолог Юрий Шевцов Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Тут особых сложностей нет с пониманием, откуда ситуация возникла. Лукашенко официально заявлял, что Беларусь перестает в связи с политикой Евросоюза контролировать потоки нелегальной миграции. В частности, снят режим контроля за приграничной полосой, и туда пошли иностранцы, беженцы. В мире много регионов, где есть голод или локальные войны, и с этими регионами связана огромная инфраструктура переправки беженцев оттуда в богатые страны ЕС. И эта вся инфраструктура подтянулась к еще одному маршруту для трафика людей в Беларусь», - отметил Шевцов.
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По словам политолога, путей решения конфликта в настоящий момент нет.

«Европейские страны воспринимают это как месть Лукашенко за поддержку белорусских протестов в прошлом году и в принципе оппозиции, и поэтому они не готовы к компромиссному решению проблемы, они еще надеются победить его. Поэтому пока что здесь позиции сторон непреклонные. С белорусской стороны, я думаю, сохранится то, что есть, то есть будет нарастать проблема. Потому что для Беларуси происходящее на границе особых сложностей не создает, беженцы не стремятся закрепляться в Беларуси, они нацелены на переход в Германию из Литвы и Польши. Теперь у ЕС появились новые проблемы, связанные с мигрантами, и за них эти проблемы Беларусь пока что решать не собирается», - резюмировал собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее в сети появилась видеозапись того, как военнослужащие армии Польши и боевая техника приближаются к границе с Белоруссией, где расположен лагерь беженцев.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:БеженцыМигрантыКризисПольшаБелоруссия
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