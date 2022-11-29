Ненадежные партнеры: Запад отказывается от поставок оружия Украине
Киев остро нуждается в поставках систем ПВО во избежание блэкаута, однако ряд западных стран отмечают, что больше не хотят провоцировать Россию поставками вооружений.
Массированные удары по украинской инфраструктуре привели к тому, что у Киева заканчиваются запасы ракет ПВО. Об этом заявил в интервью Deutschlandfunk австрийский эксперт Герхард Манготт. На этом фоне многие уже предупреждают Украину о грядущем блэкауте. Однако ряд стран Запада стали отказываться от поставок вооружений по «политическим причинам», на что в украинском МИД заявили, что следует перестать надеяться на «ненадежных партнеров».
НЕХВАТКА «ПЕРЕХВАТЧИКОВ»
По словам Манготта, Россия стреляет таким количеством крылатых и баллистических ракет по украинской инфраструктуре, чтобы исчерпать резервы украинской ПВО. Украина же использует много ракет, чтобы уничтожить лишь одну цель. Поэтому, указал эксперт, у нее заканчиваются «перехватчики». Собеседник немецкого издания посетовал, что западные страны проявили «небрежность» и «медлительность» в этом вопросе, а теперь вынуждены реагировать постфактум.
«Запад мог заранее подумать о том, чтобы быстрее и качественнее усилить эту составляющую украинской обороны», — подчеркнул Манготт.
При этом The Times со ссылкой на отчет Королевского объединенного института оборонных исследований (Royal United Services Institution, RUSI) также сообщил, что Украина рискует остаться без средств ПВО. В отчете отмечается, что ВС России изменили подход к действиям в небе Украины, начав активнее применять беспилотники-камикадзе. Именно такими дронами выведена из строя значительная часть энергосети Украины, сообщается в документе. По мнению его авторов, самым дешевым решением для борьбы с дронами-камикадзе для ВСУ может быть оборудование зенитных установок радарами противодействия.
Однако авторы отчета предлагают поставлять Украине больше переносных зенитно-ракетных комплексов и зенитных орудий, а также истребители Saab Gripens и F-16. Они уверены, что появление этих самолетов у ВСУ не приведет к эскалации конфликта.
Многие эксперты уже предупреждают Киев о страшных последствиях нехватки ПВО. Полковник Минобороны Австрии Маркус Райснер 28 ноября заявил, что если Украине не будет доступна мощная противовоздушная оборона, то через несколько недель в стране наступит полный блэкаут. Военный пояснил, что в начале боевых действий российские силы уничтожили треть ПВО Украины, а теперь «огромные размеры страны и множество объектов, которые нужно защищать, делают практически невозможным что-либо с этим сделать». По словам Рейснера, чтобы изменить ситуацию, необходимо значительно расширить возможности вооружений.
ЗАПАД СВОРАЧИВАЕТ ПОСТАВКИ ОРУЖИЯ
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 29 ноября заявил, что некоторые страны больше не продают вооружение Киеву. В интервью Politico он отметил, что ряд стран не предоставляют оружие в достаточном количестве Украине по политическим причинам. Кулеба подчеркнул, что этот факт «необходимо признать». Глава украинского МИД добавил, что Киеву следует перестать надеяться на «ненадежных партнеров».
«Мы не должны попадать в зависимость от капризов третьих стран, у которых есть запасы на складах, но которые не хотят ими делиться», — указал он.
Так, депутат бундестага от ХДС, полковник в отставке Родерих Кизеветтер сообщил, что канцлер Германии Олаф Шольц не решился передать Украине боевые танки, так как опасается реакции России.
«На мой взгляд, канцлера встревожила распространенное в России мнение о том, что использование немецких танков против российских войск будет провокацией (со стороны Берлина, ред – НСН.)», — предположил парламентарий.
Кроме того, он раскритиковал заявление главы немецкого правительства о том, что Берлин не станет предпринимать никаких шагов без согласования с союзниками по НАТО.
«Шольц сам заставил себя "действовать в одиночку". Испания, среди прочего, неофициально говорила с Германией о поставках танков», — сказал Кизеветтер и подчеркнул, что ФРГ месяцами игнорировала просьбу поставить Польше танки Leopard взамен обещанных Киеву польских Т-72.
ТРИЛЛИОНЫ НА УКРАИНУ
Многие политики предупреждали, что Европа рано или поздно начнет отказывается от поставок вооружений, так как для нее такие действия несут огромный экономический урон. Как отметил лидер французского движения «Патриоты» и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо, США разбогатеют на конфликте на Украине, однако для Европы поддержка Владимира Зеленского обернется «суицидом».
«Наша суицидальная реакция на украинский кризис приведет к массовому переводу триллионов евро из стран ЕС в США!» — написал Филиппо на своей странице в Twitter.
По мнению Филиппо, Вашингтон пролоббировал американские интересы среди европейских лидеров и сделал их «активными соучастниками этой бойни». Он призвал европейское сообщество проснуться.
А депутат Национального собрания Франции и лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил, что Париж должен прекратить поставки оружия Зеленскому, потому что последний стремится начать третью мировую войну.
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