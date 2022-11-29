Ненадежные партнеры: Запад отказывается от поставок оружия Украине

НЕХВАТКА «ПЕРЕХВАТЧИКОВ»

По словам Манготта, Россия стреляет таким количеством крылатых и баллистических ракет по украинской инфраструктуре, чтобы исчерпать резервы украинской ПВО. Украина же использует много ракет, чтобы уничтожить лишь одну цель. Поэтому, указал эксперт, у нее заканчиваются «перехватчики». Собеседник немецкого издания посетовал, что западные страны проявили «небрежность» и «медлительность» в этом вопросе, а теперь вынуждены реагировать постфактум.

«Запад мог заранее подумать о том, чтобы быстрее и качественнее усилить эту составляющую украинской обороны», — подчеркнул Манготт.

При этом The Times со ссылкой на отчет Королевского объединенного института оборонных исследований (Royal United Services Institution, RUSI) также сообщил, что Украина рискует остаться без средств ПВО. В отчете отмечается, что ВС России изменили подход к действиям в небе Украины, начав активнее применять беспилотники-камикадзе. Именно такими дронами выведена из строя значительная часть энергосети Украины, сообщается в документе. По мнению его авторов, самым дешевым решением для борьбы с дронами-камикадзе для ВСУ может быть оборудование зенитных установок радарами противодействия.