В Австрии допустили полный блэкаут на Украине без помощи Запада

«Если здесь не будет развернута мощная противовоздушная оборона, Украина через несколько недель погрузится в полную темноту, потому что больше не будет работать критически важная инфраструктура», — отметил эксперт в интервью ZDF.

По словам Райснера, на Западе недооценили возможности России. Специалист указал, что войска РФ уничтожили треть систем ПВО Украины, пишет Ura.ru. Киев оказался в уязвимом положении к воздушным ударам по инфраструктуре.

Райснер считает, что со сложившейся ситуацией «почти невозможно что-то сделать»: Украина обладает большой территорией и множеством объектов, нуждающихся в защите, отмечает телеканал «360».

На минувшей неделе российская армия нанесла массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Все украинские АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены из-за атак.

