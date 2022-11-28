В Австрии допустили полный блэкаут на Украине без помощи Запада
Украина может полностью погрузиться в темноту через несколько недель, если Запад прекратит оказывать стране поддержку. Об этом заявил стратег министерства обороны Австрии, полковник Маркус Райснер.
«Если здесь не будет развернута мощная противовоздушная оборона, Украина через несколько недель погрузится в полную темноту, потому что больше не будет работать критически важная инфраструктура», — отметил эксперт в интервью ZDF.
По словам Райснера, на Западе недооценили возможности России. Специалист указал, что войска РФ уничтожили треть систем ПВО Украины, пишет Ura.ru. Киев оказался в уязвимом положении к воздушным ударам по инфраструктуре.
Райснер считает, что со сложившейся ситуацией «почти невозможно что-то сделать»: Украина обладает большой территорией и множеством объектов, нуждающихся в защите, отмечает телеканал «360».
На минувшей неделе российская армия нанесла массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Все украинские АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены из-за атак.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 918 / сут.
Умерли
392 тыс.+51 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+4 174 / сут.
- В Австрии допустили полный блэкаут на Украине без помощи Запада
- Финансист предупредила о рисках вложения в доллары, евро и криптовалюту
- СМИ сообщили о больших потерях ВСУ под Артемовском
- В посольстве США заявили, что ищут доступную страну для выдачи россиянам иммиграционных виз
- Стало известно, чем опасен перевод денег между собственными счетами
- Вильфанд: московский регион ожидают морозы до 15 градусов и солнце
- СМИ: Украина рискует лишиться поддержки из-за надвигающихся на Запад проблем
- ЕС рассмотрит просьбу о переподключении Россельхозбанка к SWIFT
- В Конгрессе США заявили, что забастовка железнодорожников разрушит экономику США
- Лондон намерен сохранить военную помощь Киеву в 2023 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru