«Малые страны исчерпали свой потенциал, а 20 из 30 членов НАТО значительно исчерпали себя», — сообщил собеседник издания.

Оставшиеся десять государств пока готовы продолжить помогать Украине. Речь идет, в том числе о Франции, Германии, Италии и Нидерландах.

Бельгия отправит Украине десять подводных беспилотников, две мобильные лаборатории, которые предназначены для контроля уровня радиации, а также применения химического или бактериологического оружия, а также проведет подготовку украинских военных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

