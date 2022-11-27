Стало известно, сколько стран НАТО исчерпали запасы оружия для Украины

Две трети стран, входящих в Североатлантический альянс, исчерпали возможности для поставок оружия Киеву, сообщает New York Times со ссылкой на представителя НАТО.

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«Малые страны исчерпали свой потенциал, а 20 из 30 членов НАТО значительно исчерпали себя», — сообщил собеседник издания.

Оставшиеся десять государств пока готовы продолжить помогать Украине. Речь идет, в том числе о Франции, Германии, Италии и Нидерландах.

Бельгия отправит Украине десять подводных беспилотников, две мобильные лаборатории, которые предназначены для контроля уровня радиации, а также применения химического или бактериологического оружия, а также проведет подготовку украинских военных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ОружиеУкраинаНАТО
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