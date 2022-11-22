СМИ: американская армия ускоряет закупки оружия для пополнения истощившихся запасов
Командование Сухопутных войск американской армии ускоряет процесс закупки вооружений, необходимых для пополнения своих арсеналов, которые истощились из-за поставок военной помощи Украине, сообщает Reuters со ссылкой на помощника министра Армии США по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дугласа Буша.
По его словам, такие темпы заключения контрактов на 15% превышают внутренние нормативы Минобороны по темпам расходования средств.
С начала специальной военной операции РФ Вашингтон отправил Киеву военную помощь общим объемом примерно в $17,9 млрд.
США и европейские страны столкнулись с проблемой резкого сокращения запасов оружия, предназначенного для поставки на Украину. Решение проблемы дефицита вооружения возможно лишь при помощи стратегических и долгосрочных действий.
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