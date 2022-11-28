Посол Польши при НАТО назвал причины замедления поставок оружия Украине
Снижение темпов поставок оружия Украине членами Североатлантического альянса обусловлено усталостью общества и опустошением запасов военной техники на складах. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на посла Польши при НАТО Томаша Шатковского.
Дипломат заявил, что общество недовольно сложившимся положением, и подчеркнул решающее значение общественного мнения во многих государствах, поддерживающих Украину.
Также Шатковский отметил, что многие страны столкнулись с дилеммой — продолжать снабжать Киев оружием или поддерживать собственные минимальные боевые возможности. При этом политик подчеркнул, что генсек НАТО Йенс Столтенберг призывает продолжать оказывать помощь Украине.
Ранее пресс-служба швейцарского Минэкономики заявила, что страна запретила экспорт своего оружия на Украину и в Россию. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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