Посол Польши при НАТО назвал причины замедления поставок оружия Украине

Дипломат заявил, что общество недовольно сложившимся положением, и подчеркнул решающее значение общественного мнения во многих государствах, поддерживающих Украину.

Также Шатковский отметил, что многие страны столкнулись с дилеммой — продолжать снабжать Киев оружием или поддерживать собственные минимальные боевые возможности. При этом политик подчеркнул, что генсек НАТО Йенс Столтенберг призывает продолжать оказывать помощь Украине.

Ранее пресс-служба швейцарского Минэкономики заявила, что страна запретила экспорт своего оружия на Украину и в Россию. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

