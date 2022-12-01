«Немыслимые варвары»: От Путина ждут ядерного удара в случае нападения на Крым

Владимир Путин может применить маломощное ядерное оружие в том случае, если Зеленский нападет на Крым, заявил бывший офицер армии США, обозреватель американского журнала 19FortyFive Брент Иствуд.

«Путин мог бы совершить немыслимое и применить маломощное устройство, чтобы остановить вторжение в Крым. Но нападение Украины на Крым было бы сложным для армии и флота Зеленского, и Россия, возможно, смогла бы помешать ему, не прибегая к своему ядерному оружию», - пишет он.

По его словам, нападение Украины на Крым затруднено из-за логистики. Киеву, вероятно, потребовалось бы провести воздушно-десантную операцию, чтобы отправить туда войска.

Он также отметил, что полезно «изучить каждый сценарий», так как «обе стороны высоко ценят Крым» и считают его стратегически важным.