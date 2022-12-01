«Немыслимые варвары»: От Путина ждут ядерного удара в случае нападения на Крым
Запад не исключает, что Россия применит маломощное ядерное оружие в рамках СВО, Москва же продолжает «намекать», когда может пойти на этот шаг.
Владимир Путин может применить маломощное ядерное оружие в том случае, если Зеленский нападет на Крым, заявил бывший офицер армии США, обозреватель американского журнала 19FortyFive Брент Иствуд.
«Путин мог бы совершить немыслимое и применить маломощное устройство, чтобы остановить вторжение в Крым. Но нападение Украины на Крым было бы сложным для армии и флота Зеленского, и Россия, возможно, смогла бы помешать ему, не прибегая к своему ядерному оружию», - пишет он.
По его словам, нападение Украины на Крым затруднено из-за логистики. Киеву, вероятно, потребовалось бы провести воздушно-десантную операцию, чтобы отправить туда войска.
Он также отметил, что полезно «изучить каждый сценарий», так как «обе стороны высоко ценят Крым» и считают его стратегически важным.
В России же продолжают обвинять Запад в разжигании ядерной войны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России никто не рассуждает про ядерное оружие, такая риторика звучит только в Европе.
Он отметил, что подобные рассуждения способствуют нагнетанию напряженности в «совершенно непозволительной, недопустимой, потенциально опасной сфере». Песков также напомнил, что Москва может применять ядерное оружие только в соответствии с положениями своей ядерной доктрины.
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в начале ноября заявил, что именно Запад толкает мир к глобальному конфликту с использованием ядерного оружия. В частности, он указал, что западные страны открыто заявляют, что России нельзя дать победить в конфликте на Украине.
«Это угроза существованию нашего государства и распад нынешней России. И значит, прямой повод для применения п.19 Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. И кто тогда планирует ядерный конфликт, позвольте узнать?», - написал Медведев в своем Telegram-канале и подчеркнул, что именно победа России в спецоперации и станет гарантией от мирового столкновения.
В конце октября президент РФ Владимир Путин заявил, что России не нужен ядерный удар по Украине, в нем нет политического и военного смысла. При этом он напомнил, что Соединённые Штаты Америки - единственная страна, которая дважды использовала ядерное оружие – в августе 1945 года против Японии в ходе Второй мировой войны.
Согласно доктрине, Москва может применить ядерное оружие в ответ на нападение на нее или ее союзников с использованием ядерного оружия или другого оружия массового поражения либо в случае агрессии с обычным оружием, если «под угрозу поставлено само существование государства».
На этом фоне недавно произошел публичный спор депутата Константина Затулина и сенатора Андрея Клишаса. В эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» обсуждалась возможность применения ядерного оружия по Украине за боевые действия в Херсоне, а также из-за атак на другие новые регионы России – Запорожскую область, Луганскую и Донецкую народные республики.
Фраза депутата Госдумы Константина Затулина о том, что Украина спорит за новые территории (в других прочтения - "спорные") стала наиболее резонансной, хоть напрямую и не была связана с вопросом о применении ядерного оружия.
«В процессе военных действий мы обрели контроль над двумя областями (Херсонская и Запорожская области, - прим. НСН) о которых речи до этого времени не было и не шло, если только в наших графопостроениях и мечтах», - заявил Затулин.
Клишас же посоветовал Затулину перечитать Конституцию:
«Затулину стоит еще раз прочитать Конституцию и усвоить, что ДНР и ЛНР, Запорожская и Херсонская области вернулись в состав России по итогам волеизъявления людей и по решению парламента и президента. Это исторический выбор, который оплачен кровью проживающих в новых регионах людей и наших военных», - ответил он.
Затулин поспешил объяснить, что суть дискуссии была в другом. Так или иначе, парламентарий отметил, что не сомневается в признании новых регионов российскими, но подчеркнул, что целесообразности наносить ядерный удар по Украине нет.
«Делать вывод, что в этой борьбе надо срываться на применение ядерного оружия — значит расписываться в том, что мы не способны победить без этого», - резюмировал депутат.
Его поддержал член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев, который в беседе с НСН сказал, что ядерный удар приведет к огромному количеству смертей среди мирного населения, власти России не варвары, чтобы его наносить.
«Я не представлю себе человека, который в здравом уме и трезвой памяти скажет, что надо наносить тактические ядерные удары. От ядерных ударов погибнут примерно 90% мирных жителей и, может, 10% военнослужащих, потому что они лучше защищены», - сказал Соболев.
На фоне участившихся обсуждений ядерного вопроса СМИ сообщают, что помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в последние месяцы проводил конфиденциальные контакты с помощником президента России Юрием Ушаковым и секретарем российского Совбеза Николаем Патрушевым по недопустимости использования ядерного оружия и эскалации конфликта на Украине.
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