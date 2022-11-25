Слово не воробей: Затулин и Клишас спорят о ядерном ударе по Украине и юрисдикции новых регионов

Программа вышла в эфир еще в понедельник, но повышенный интерес к себе привлекла 24 ноября, когда на нее обратили внимание журналисты URA.RU. Стороны обсуждали возможность применения ядерного оружия по Украине за оккупацию Херсона, а также атак на другие новые регионы России – Запорожскую области, Луганскую и Донецкую народные республики.

«В процессе военных действий мы обрели контроль над двумя областями (Херсонская и Запорожская области, - прим. НСН) о которых речи до этого времени не было и не шло, если только в наших графопостроениях и мечтах», - заявил Затулин.

«В нашей Конституции это написано как чья территория?», - продолжал Соловьев.

«В нашей Конституции они появились в сентябре, они считают, что это спорная…», - пытался объяснить Затулин.

«Мне плевать с кем она спорная. С кем спорим?», - спросил Соловьев.

«С Украиной…», - ответил парламентарий.

«С нашей Конституцией», - перебил ведущий.

«Мы спорим не с нашей Конституцией, мы спорим с противником на поле боя», - пояснил свои слов Затулин.

В заочную полемику, развернувшуюся уже на просторах интернета, первым вступил сенатор Андрей Клишас. Через издание, не дословно процитировавшее Затулина, член верхней палаты парламента предложил депутату перечитать Конституцию.

«Затулину стоит еще раз прочитать Конституцию и усвоить, что ДНР и ЛНР, Запорожская и Херсонская области вернулись в состав России по итогам волеизъявления людей и по решению парламента и президента. Это исторический выбор, который оплачен кровью проживающих в новых регионах людей и наших военных», - заявил Клишас.