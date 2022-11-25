Слово не воробей: Затулин и Клишас спорят о ядерном ударе по Украине и юрисдикции новых регионов
Депутат Затулин сомневается, что нужно расчехлять ядерный арсенал из-за угроз новым регионам РФ со стороны ВСУ, а сенатор Клишас предложил однопартийцу перечитать Конституцию.
Фраза депутата Госдумы Константина Затулина о том, что новые регионы РФ являются спорной с Украиной территорией, сказанная в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым», вызвала неоднозначную реакцию, как со стороны его коллег по партии «Единая Россия», так и других представителей политических сил.
Программа вышла в эфир еще в понедельник, но повышенный интерес к себе привлекла 24 ноября, когда на нее обратили внимание журналисты URA.RU. Стороны обсуждали возможность применения ядерного оружия по Украине за оккупацию Херсона, а также атак на другие новые регионы России – Запорожскую области, Луганскую и Донецкую народные республики.
«В процессе военных действий мы обрели контроль над двумя областями (Херсонская и Запорожская области, - прим. НСН) о которых речи до этого времени не было и не шло, если только в наших графопостроениях и мечтах», - заявил Затулин.
«В нашей Конституции это написано как чья территория?», - продолжал Соловьев.
«В нашей Конституции они появились в сентябре, они считают, что это спорная…», - пытался объяснить Затулин.
«Мне плевать с кем она спорная. С кем спорим?», - спросил Соловьев.
«С Украиной…», - ответил парламентарий.
«С нашей Конституцией», - перебил ведущий.
«Мы спорим не с нашей Конституцией, мы спорим с противником на поле боя», - пояснил свои слов Затулин.
В заочную полемику, развернувшуюся уже на просторах интернета, первым вступил сенатор Андрей Клишас. Через издание, не дословно процитировавшее Затулина, член верхней палаты парламента предложил депутату перечитать Конституцию.
«Затулину стоит еще раз прочитать Конституцию и усвоить, что ДНР и ЛНР, Запорожская и Херсонская области вернулись в состав России по итогам волеизъявления людей и по решению парламента и президента. Это исторический выбор, который оплачен кровью проживающих в новых регионах людей и наших военных», - заявил Клишас.
Коллега Затулина в Госдуме от партии ЛДПР Андрей Луговой удивился таким высказываниям не меньше и даже сделал бы скидку «если бы это было лето, я бы сказал, что это солнечный или тепловой удар (случился у Затулина, - прим. НСН)».
«Я Затулину и подобным неуверенным в себе людям хочу сказать, что это — территории Российской Федерации, на которых прошли референдумы. Они являются частью России. Точка», - пояснил Луговой.
Ближе к ночи 24 ноября депутату Затулину пришлось в Telegram-канале объяснить свои слова.
«Вместе с несколькими идиотами отечественного производства они (украинские политики и СМИ, - прим. НСН) сочли, что я и другие участники эфира у Владимира Соловьева сомневаются в принадлежности ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к числу субъектов Российской Федерации. Суть дискуссии в программе Соловьева была не в том, признаем мы образование новых субъектов Российской Федерации. Спор был о том, следует ли из факта военных действий на территории Запорожья, Херсона и Донбасса делать вывод о необходимости нанесения ядерного удара по Украине, посягающей на нашу территориальную целостность», - отметил Затулин.
Парламентарий отметил, что целесообразности наносить ядерный удар по Украине сейчас нет. По его словам, нет места, где были бы сосредоточены силы украинских военных. Также Затулин указал, что ядерное облако может направиться и в сторону России, припомнив трагедию на Чернобыльской АЭС.
«Делать вывод, что в этой борьбе надо срываться на применение ядерного оружия — значит расписываться в том, что мы не способны победить без этого», - резюмировал депутат.
9 ноября Минобороны объявили о выводе российских сил с правого берега Днепра в левобережную часть Херсонской области. Отмечалось, что решение об обороне на левом берегу было принято, чтобы сохранить жизни военных и боеспособность. 11 ноября было заявлено, что переброска завершена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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