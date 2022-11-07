«Катастрофа или абсурд?»: Как в мире обсуждают угрозу ядерной войны

США заявляют о недопустимости использования ядерного оружия, однако российские власти уверяют, что Вашингтон помогает Киеву в разработке «грязной бомбы». 

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в последние месяцы провел конфиденциальные контакты с помощником президента России Юрием Ушаковым и секретарем российского Совбеза Николаем Патрушевым по недопустимости использования ядерного оружия и эскалации конфликта на Украине. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей американских властей и союзных стран.

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Цель контактов состояла в том, чтобы избежать риска эскалации и сохранить каналы связи, а не обсуждать урегулирование ситуации на Украине. При этом WSJ не уточнила, когда именно состоялись контакты и сколько их было.

«Люди говорят о многом», — прокомментировала информацию о контактах Салливана с российскими высокопоставленными чиновниками пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон, отказавшись от дальнейших комментариев.

Так, за последние месяцы было обнародовано несколько контактов на высоком уровне между официальными лицами США и России, поскольку Вашингтон настаивал на том, чтобы любые переговоры о прекращении конфликта на Украине проводились между Москвой и Киевом. Разговоры, о которых сообщалось общественности, имели место, когда Запад обвинил Москву в усилении ядерной риторики после информации о планах Киева использовать так называемую «грязную бомбу».

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О планах Украины применить «грязную бомбу», или маломощный ядерный боеприпас, сообщило 23 октября РИА Новости со ссылкой на «заслуживающие доверия источники в разных странах». Отмечалось, что киевские власти после удара по украинской территории намерены обвинить в произошедшем Россию, после чего будет запущена «мощная антироссийская компания» для «подрыва доверия» к России. В публикации утверждалось, что работа по созданию «грязной бомбы» находится на финальном этапе.

Как заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 3 ноября, создание Киевом «грязной бомбы» проходит не без участия западных кураторов. По его словам, заявление президента Украины Владимира Зеленского о превентивном ядерном ударе по России подтверждает неадекватность нынешних властей в Киеве.

«В этой связи выражаем очень серьезную озабоченность такой явно опасной ситуацией, грозящей, если ее не остановить, мировой катастрофой», - сказал он и напомнил, что США являются единственной страной в мире, которая применила ядерное оружие.

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Со своей стороны, власти Украины отвергли обвинения. В МИДе подчеркнули, что Киев не обладает таким типом вооружения, не планирует его приобретать и использовать. А советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк назвал информацию о подготовке провокации с «грязной бомбой» абсурдом.

«Абсолютный и совершенно предсказуемый абсурд <...> Ни одно из их предыдущих заявлений так и не подтвердилось», — сказал Подоляк в разговоре с изданием Liga.net.

Между тем российские политики продолжают обвинять Запад в разжигании ядерной войны. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев 1 ноября заявил, что именно Запад толкает мир к глобальному конфликту с использованием ядерного оружия. В частности, он указал, что западные страны открыто заявляют, что России нельзя дать победить в конфликте на Украине.

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«Это угроза существованию нашего государства и распад нынешней России. И значит, прямой повод для применения п.19 Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. И кто тогда планирует ядерный конфликт, позвольте узнать?», - написал Медведев в своем Telegram-канале и подчеркнул, что именно победа России в спецоперации и станет гарантией от мирового столкновения.

Ранее, в начале октября, Зеленский обратился к НАТО с просьбой нанести «превентивные» ядерные удары по России, однако вскоре в интервью Би-би-си он пояснил, что под «превентивными» ударами имел в виду новые санкции Запада для недопущения ядерной войны.

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ФОТО: РИА Новости//Минобороны РФ
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