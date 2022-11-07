«Катастрофа или абсурд?»: Как в мире обсуждают угрозу ядерной войны

Цель контактов состояла в том, чтобы избежать риска эскалации и сохранить каналы связи, а не обсуждать урегулирование ситуации на Украине. При этом WSJ не уточнила, когда именно состоялись контакты и сколько их было.

«Люди говорят о многом», — прокомментировала информацию о контактах Салливана с российскими высокопоставленными чиновниками пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон, отказавшись от дальнейших комментариев.

Так, за последние месяцы было обнародовано несколько контактов на высоком уровне между официальными лицами США и России, поскольку Вашингтон настаивал на том, чтобы любые переговоры о прекращении конфликта на Украине проводились между Москвой и Киевом. Разговоры, о которых сообщалось общественности, имели место, когда Запад обвинил Москву в усилении ядерной риторики после информации о планах Киева использовать так называемую «грязную бомбу».