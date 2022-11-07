СМИ: советник Байдена ведет переговоры с Кремлем
Советник американского лидера Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в последние месяцы ведет конфиденциальные переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Цель переговоров — предотвращение эскалации конфликта вокруг Украины, включая угрозу использования ядерного оружия, а также поддержание открытыми каналов коммуникаций Москвы и Вашингтона. При этом урегулирование конфликта не является целью переговоров.
Издание отмечает, что стремление Салливана поддерживать контакты с РФ не находит поддержки у других высокопоставленных американских политиков, которые не считают такое взаимодействие в текущих условиях продуктивным.
Ранее стало известно, что представители западных стран в частном порядке ведут переговоры об условиях мирного договора между Украиной и Россией. Все высокопоставленные представили стран Запада в публичной плоскости не делают заявлений, которые могли бы поставить Киев в какие-либо рамки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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