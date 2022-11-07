СМИ: советник Байдена ведет переговоры с Кремлем

Цель переговоров — предотвращение эскалации конфликта вокруг Украины, включая угрозу использования ядерного оружия, а также поддержание открытыми каналов коммуникаций Москвы и Вашингтона. При этом урегулирование конфликта не является целью переговоров.

Издание отмечает, что стремление Салливана поддерживать контакты с РФ не находит поддержки у других высокопоставленных американских политиков, которые не считают такое взаимодействие в текущих условиях продуктивным.

Ранее стало известно, что представители западных стран в частном порядке ведут переговоры об условиях мирного договора между Украиной и Россией. Все высокопоставленные представили стран Запада в публичной плоскости не делают заявлений, которые могли бы поставить Киев в какие-либо рамки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

