СМИ: советник Байдена ведет переговоры с Кремлем

Советник американского лидера Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в последние месяцы ведет конфиденциальные переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

WP: Вашингтон просит Киев показать готовность к переговорам с Москвой

Цель переговоров — предотвращение эскалации конфликта вокруг Украины, включая угрозу использования ядерного оружия, а также поддержание открытыми каналов коммуникаций Москвы и Вашингтона. При этом урегулирование конфликта не является целью переговоров.

Издание отмечает, что стремление Салливана поддерживать контакты с РФ не находит поддержки у других высокопоставленных американских политиков, которые не считают такое взаимодействие в текущих условиях продуктивным.

Ранее стало известно, что представители западных стран в частном порядке ведут переговоры об условиях мирного договора между Украиной и Россией. Все высокопоставленные представили стран Запада в публичной плоскости не делают заявлений, которые могли бы поставить Киев в какие-либо рамки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ядерное ОружиеНиколай ПатрушевЮрий УшаковСШАКремль
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