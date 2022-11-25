«Мы что, варвары?»: Генерал Соболев обрушился с критикой на сторонников ядерного удара

Ядерный удар приведет к гибели 90% мирного населения и всего 10% военных, потому что они лучше защищены, сказал НСН депутат ГД Виктор Соболев. 


Ядерный удар – это гибель огромного количества мирных жителей, власти России не варвары, чтобы его наносить, заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в беседе с НСН.

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Ранее депутат Госдумы Константин Затулин назвал нецелесообразным наносить ядерный удар по ВСУ из-за того, что боевые действия идут в новых российских регионах. Позже он уточнил, что ВСУ не концентрируются в одном месте, а радиоактивное облако от взрыва навредило бы и России. Соболев считает, что говорят о применении ядерного оружия те, кто в этом ничего не понимает.

«Ни с военной, ни с политической точки зрения, а чисто с человеческой: никаких ядерных ударов по Украине наносить нельзя. Если кто-то об этом говорит, то он или не понимает, либо у него с головой что-то там… Ядерный удар – это гибель огромного количества мирных людей, мы что, варвары? Я не представлю себе человека, который в здравом уме и трезвой памяти скажет, что надо наносить тактические ядерные удары. От ядерных ударов погибнут примерно 90% мирных жителей и, может, 10% военнослужащих, потому что они лучше защищены», - сказал Соболев.

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Собеседник НСН убежден, что удары нужно наносить по инфраструктуре, связанной с поставками вооружения и техники со стороны западных союзников Украины.

«Я лично считаю, что удары обычном вооружением не надо наносить по объектам электроэнергетики. Мы только злим людей. А вот по железнодорожным узлам, тоннелям, мостам через которые идут боеприпасы, вооружение, техника из западных стран, в зону боевых действий надо», - подчеркнул Соболев.

Ранее Виктор Соболев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал форсирование Днепра единственным способом вернуть контроль России над Херсоном.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаРоссияБезопасностьЯдерный УдарВоенная ОперацияГосдума
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