«Мы что, варвары?»: Генерал Соболев обрушился с критикой на сторонников ядерного удара

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин назвал нецелесообразным наносить ядерный удар по ВСУ из-за того, что боевые действия идут в новых российских регионах. Позже он уточнил, что ВСУ не концентрируются в одном месте, а радиоактивное облако от взрыва навредило бы и России. Соболев считает, что говорят о применении ядерного оружия те, кто в этом ничего не понимает.

«Ни с военной, ни с политической точки зрения, а чисто с человеческой: никаких ядерных ударов по Украине наносить нельзя. Если кто-то об этом говорит, то он или не понимает, либо у него с головой что-то там… Ядерный удар – это гибель огромного количества мирных людей, мы что, варвары? Я не представлю себе человека, который в здравом уме и трезвой памяти скажет, что надо наносить тактические ядерные удары. От ядерных ударов погибнут примерно 90% мирных жителей и, может, 10% военнослужащих, потому что они лучше защищены», - сказал Соболев.