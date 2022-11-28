Россия перенесла переговоры с США по ядерному оружию
Россия отложила консультации с США по Договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), которые должны были состоятся 29 ноября — 6 декабря в Каире, сообщает пресс-служба МИД РФ.
«Мероприятие переносится на более поздний срок», — указали в министерстве.
Как заявили в посольстве США, российская сторона приняла решение о переносе в одностороннем порядке и обещала предложить новые даты, пишет «Коммерсант».
Ранее официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил о готовности США работать с Россией над договором на смену ДСНВ, сообщает RT.
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