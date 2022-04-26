Президент Хорватии выступил против вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что он против членства Швеции и Финляндии в НАТО, сообщает РИА Новости.

МИД: Россия предупредила Финляндию и Швецию о последствиях вступления в НАТО

По его мнению, прежде чем заниматься принятием скандинавских стран в Североатлантический Альянс следует полностью разрешить все вопросы на Балканах.

«Членство Финляндии и Швеции в НАТО должно быть отложено до разрешения вопросов на Балканах», — заключил Миланович.

Ранее глава финского МИД Пекка Хаависто заявил, что если Финляндия не попытается подать заявку на вступление в НАТО в текущий момент, то в будущем порог вхождения в альянс может увеличиться, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ШвецияФинляндияНАТОХорватия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры