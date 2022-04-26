Президент Хорватии выступил против вступления Финляндии и Швеции в НАТО

По его мнению, прежде чем заниматься принятием скандинавских стран в Североатлантический Альянс следует полностью разрешить все вопросы на Балканах.

«Членство Финляндии и Швеции в НАТО должно быть отложено до разрешения вопросов на Балканах», — заключил Миланович.

Ранее глава финского МИД Пекка Хаависто заявил, что если Финляндия не попытается подать заявку на вступление в НАТО в текущий момент, то в будущем порог вхождения в альянс может увеличиться, сообщает RT.