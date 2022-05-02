СМИ: Финляндия объявит о решении по вступлению в НАТО 12 мая

По данным финского издания, президент страны Саули Ниинисте объявит о поддержке вступления страны в Североатлантический альянс. Затем парламент Финляндии сообщит, что страна должна подать заявку на членство в организации.

Отмечается, что финский премьер Санна Марин также согласна с необходимостью вступления страны в НАТО.

