СМИ: Финляндия объявит о решении по вступлению в НАТО 12 мая
2 мая 202211:40
Финляндия примет решение по членству в НАТО 12 мая. Об этом сообщает газета Iltalehti, ссылаясь на источники.
По данным финского издания, президент страны Саули Ниинисте объявит о поддержке вступления страны в Североатлантический альянс. Затем парламент Финляндии сообщит, что страна должна подать заявку на членство в организации.
Отмечается, что финский премьер Санна Марин также согласна с необходимостью вступления страны в НАТО.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru