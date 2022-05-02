Финская Fennovoima расторгла договор с Росатомом по строительству АЭС «Ханхикиви-1»
Финская компания Fennovoima расторгла контракт с компанией RAOS Project (входит в госкорпорацию «Росатом») по строительству АЭС «Ханхикиви-1». Об этом говорится в заявлении Fennovoima.
Отмечается, что соглашение было расторгнуто «в связи со значительными задержками со стороны RAOS Project и ее неспособностью реализовать проект». Кроме того, риски для осуществления проекта выросли на фоне ситуации на Украине.
Fennovoima незамедлительно прекратит сотрудничество с RAOS Project и завершит все работы по разработке проекта АЭС, выдаче лицензии на строительство, подготовительные работы на площадке сооружения станции.
Контракт на сооружение атомной электростанции был заключен в 2013 году, предполагалось, что АЭС построят на мысе Ханхикиви на берегу Балтийского моря, напоминает RT.
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