Финская Fennovoima расторгла договор с Росатомом по строительству АЭС «Ханхикиви-1»

Отмечается, что соглашение было расторгнуто «в связи со значительными задержками со стороны RAOS Project и ее неспособностью реализовать проект». Кроме того, риски для осуществления проекта выросли на фоне ситуации на Украине.

Fennovoima незамедлительно прекратит сотрудничество с RAOS Project и завершит все работы по разработке проекта АЭС, выдаче лицензии на строительство, подготовительные работы на площадке сооружения станции.

Контракт на сооружение атомной электростанции был заключен в 2013 году, предполагалось, что АЭС построят на мысе Ханхикиви на берегу Балтийского моря, напоминает RT.

