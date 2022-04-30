В финском дата-центре «Яндекса» отключили электроэнергию
В дата-центре российской компании «Яндекс», находящемся в финской общине Мянтсяля, отключили электроэнергию, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к IT-компании.
О причинах отключения от электроснабжения не сообщается. Центр обработки данных временно подключен к собственному дизельному электроснабжению. По данным источника издания, «Яндекс» начал работу по перезаключению договора с энергоснабжающей компанией Nivos Energia Oy.
В марте здесь заявили, что будут сотрудничать с финским дочерним предприятием «Яндекса» в связи с тем, что в отношении энергетического сектора Евросоюз не ввел ограничительные меры. При этом сетевая компания пообещала разорвать контракт, если к «Яндексу» применят санкции, пишет Газета.ru.
Уточняется, что дата-центр «Яндекса» в Мянтсяля построили в 2014 году для работы с иностранными компаниями. Его деятельность обеспечивается двумя независимыми источниками электроэнергии по 110 киловольт каждый. ЦОД «Яндекса» является крупнейшим налогоплательщиком в финском муниципалитете.
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