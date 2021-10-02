Лукашенко прокомментировал обвинения в адрес Белоруссии в миграционном кризисе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью CNN призвал западные страны не обвинять республику в развитии миграционного кризиса. Слова белорусского лидера приводит сайт «СБ. Беларусь сегодня».
Глава государства напомнил, что ранее в Минске приглашали западных журналистов на границу страны, чтобы те ознакомились с проблемой мигрантов.
«Мы их [беженцев] просим: вернитесь до морозов в Беларусь, побудьте хоть в Беларуси. "Нет, нам пообещали литовцы и поляки политическое или какое там убежище. Мы ждем". Вот они три месяца ждут решения этого вопроса. И что, только через территорию Беларуси в вашу страну и в Евросоюз идут люди? А через Средиземное море? Испания, Италия, Греция», — подчеркнул Лукашенко.
По словам белорусского лидера, сотни людей гибнут, пытаясь пересечь Средиземное море и попасть в Евросоюз, а тысячи все-таки попадают в Европу. Как отметил Лукашенко, так же мигранты «пошли через Беларусь», и идут на Запад, «потому что вы их туда позвали».
Президент республики напомнил, что в США созвали жителей Афганистана и попросили постсоветские страны впустить беженцев.
«Почему не принимаете сейчас людей, которые бегут от войны из тех стран, который вы разорили? Почему? Поэтому не надо на Беларусь валить. Если бы они шли в Беларусь и хотели остаться в Беларуси, а мы их выбрасывали туда, в Польшу или Литву, вы бы предъявили претензии», — подчеркнул Лукашенко.
Глава государства добавил, что «нет таких людей, которые хотят в Беларуси остаться», а власти их «выкидывают».
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