Ударит по белорусам? Политолог раскрыл последствия отмены соглашения о реадмиссии

Александр Лукашенко внёс в парламент законопроект «О приостановлении действия соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения». Отмечается, что документ подготовлен правительством в рамках ответных мер на недружественные действия, предпринятые ЕС в отношении Минска.

Соглашение определяет механизм передачи, принятия и возврата лиц, нарушивших условия въезда, пребывания и проживания.

Политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в эфире НСН объяснил простыми словами, в чём смысл этого пока действующего соглашения.

«Реадмиссия касается граждан третьих стран, то есть тех, которые прибывают в Беларусь и после оказываются в странах Евросоюза. В соответствии с этим соглашением Беларусь брала на себя обязательства принимать таких граждан, которые незаконно с ее территории проникли в ЕС, и обеспечивать их возвращение на историческую родину. Скажем, куда-то далеко на Восток, где не всё хорошо с благополучием. Взамен ЕС обязался по упрощённой схеме визы выдавать белорусам. Это в самом первом приближении. И я не касаюсь деталей», - отметил политолог.

Также собеседник «Радиоточки НСН» предположил, с чем может быть связано решение президента Белоруссии отказаться от этого соглашения,

«Когда возник кризис на литовской границе, Литва стала обвинять белорусов в том, что они обеспечивают переброску нелегалов в ЕС через литовскую территорию. Литва и её партнёры по Евросоюзу, в частности, Польша и Латвия, стали требовать от белорусов выполнения своей части соглашения по реадмиссии. Есть там кое-какие юридические обязывающие пункты, которые сейчас белорусская сторона, видимо, решила аннулировать путем отмены ратификации этого документа. Ситуация в приграничье, связанная с нелегалами, уже несколько месяцев будоражит СМИ и общественное мнение. И политическим отношениям вредит. Я полагаю, что в данном случае белорусы демонстрируют то, что они не настолько привязаны к этой ситуации, чтобы делать их крайними», - подчеркнул Зимовский.