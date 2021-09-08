Ударит по белорусам? Политолог раскрыл последствия отмены соглашения о реадмиссии
Политолог Александр Зимовский рассказал, чем может обернуться для простых белорусов решение Александра Лукашенко отменить действие соглашения о реадмиссии.
Александр Лукашенко внёс в парламент законопроект «О приостановлении действия соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения». Отмечается, что документ подготовлен правительством в рамках ответных мер на недружественные действия, предпринятые ЕС в отношении Минска.
Соглашение определяет механизм передачи, принятия и возврата лиц, нарушивших условия въезда, пребывания и проживания.
Политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в эфире НСН объяснил простыми словами, в чём смысл этого пока действующего соглашения.
«Реадмиссия касается граждан третьих стран, то есть тех, которые прибывают в Беларусь и после оказываются в странах Евросоюза. В соответствии с этим соглашением Беларусь брала на себя обязательства принимать таких граждан, которые незаконно с ее территории проникли в ЕС, и обеспечивать их возвращение на историческую родину. Скажем, куда-то далеко на Восток, где не всё хорошо с благополучием. Взамен ЕС обязался по упрощённой схеме визы выдавать белорусам. Это в самом первом приближении. И я не касаюсь деталей», - отметил политолог.
Также собеседник «Радиоточки НСН» предположил, с чем может быть связано решение президента Белоруссии отказаться от этого соглашения,
«Когда возник кризис на литовской границе, Литва стала обвинять белорусов в том, что они обеспечивают переброску нелегалов в ЕС через литовскую территорию. Литва и её партнёры по Евросоюзу, в частности, Польша и Латвия, стали требовать от белорусов выполнения своей части соглашения по реадмиссии. Есть там кое-какие юридические обязывающие пункты, которые сейчас белорусская сторона, видимо, решила аннулировать путем отмены ратификации этого документа. Ситуация в приграничье, связанная с нелегалами, уже несколько месяцев будоражит СМИ и общественное мнение. И политическим отношениям вредит. Я полагаю, что в данном случае белорусы демонстрируют то, что они не настолько привязаны к этой ситуации, чтобы делать их крайними», - подчеркнул Зимовский.
При этом эксперт по Белоруссии добавил, что в случае, если отменяется соглашение реадмиссии, белорусы по полной получают визовые ограничения на въезд в Евросоюз.
«Не будет же власть бить по голове своим гражданам, которые, может быть, стремятся ездить в ЕС по туристическим или деловым вещам. Такие поездки после того, как отменят соглашение о реадмиссии, будут значительно осложнены. Я хочу подчеркнуть, что кризис с мигрантами, конечно, существует. И пока действует оглашение о реадмиссии, можно договариваться хотя бы частично о том, чтобы граждане третьих стран, пересекающие границу Беларуси и Евросоюза, всё-таки на вполне себе законных основаниях возвращались домой. И каждая сторона брала на себя часть ответственности», - резюмировал собеседник «Радиоточки НСН».
Кстати, 6 сентября сейм Польши поддержал указ польского лидера Анджея Дуды по введению режима чрезвычайного положения на границе с Белоруссией. Об этом сообщает РИА Новости. Ранее в сентябре Дуда ввел режим ЧП на территориях, граничащих с Белоруссией, из-за увеличения потока нелегальных мигрантов. В соответствии с положениями конституции страны, уже опубликованный указ должен рассмотреть сейм. В случае, если большинство депутатов будет против, то сейм может отменить президентское решение.
В результате за утверждение режима проголосовали 218 депутатов, в основном члены правящей партии "Право и справедливость", а также коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация". Высказались против 168 депутатов, члены оппозиционной "Гражданской платформы". Еще 20 парламентариев воздержались.
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