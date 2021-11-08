Польша обвинила Минск в будущих жертвах на границе
Власти Белоруссии стремятся довести ситуацию на границе до человеческих жертв, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик. Причём, по его словам, Минску всё равно, на какой из сторон появятся эти жертвы. Замглавы МИД Польши предупредил, что трагедия на границе неизбежна, если Белоруссия не изменит образ своих действий.
Литва, Латвия и Польша ранее уже обвиняли Минск в искусственном создании миграционного кризиса. Белорусские власти отвергают обвинения в свой адрес и заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на своей границе. При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил, что Минск больше не будет сдерживать их поток в страны Евросоюза после введения западных санкций.
Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил сегодня, что к границе с Польшей движется большая группа беженцев. В ведомстве подчеркнули, что польская пограничная стража не раз рапортовала о том, как «тысячами вытесняет мигрантов».
В соцсетях появляются видеозаписи, на которых сотни человек с детьми и багажом следуют вдоль трассе в Гродненской области. Предположительно многочисленная группа мигрантов направляется к пограничному пункту пропуска «Брузги».
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