Дальше война: Как далеко зайдёт Лукашенко в миграционном кризисе?

При этом Болкунец часть вины за ситуацию возлагает на сам Евросоюз:

«Политика ЕС по миграционному кризису беззубая. Они только ограничиваются какими-то заявлениями. Страны, которые непосредственно с этим столкнулись, Литва и Польша, как минимум пытаются строить забор, но это бессмысленно. Есть боле весомые рычаги, например, торговые, транзитные, которые они могли бы задействовать, перекрыть полностью границу. Однако вместо этого страны ЕС только наращивают экспорт в Белоруссию. Таким образом, они с одной стороны торгуют, с другой – вынуждены мириться с кризисом, искусственно созданным Лукашенко и его окружением».

Ранее сегодня Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что большая группа беженцев движется по территории республики в направлении границы с Польшей. Как подчеркнул Дмитрий Болкунец, миграционный кризис искусственно создан белорусскими властями.

«Собрана доказательная база, которая показывает, что к этому причастны МИД, спецслужбы Белоруссии и администрация президента Лукашенко. Это сделано сознательно, чтобы таким образом отомстить странам ЕС, в частности, Польше и Литве за непризнание Лукашенко в качестве законного президента. Он рассчитывает, что миграционный кризис может заставить страны НАТО и ЕС сесть непосредственно с ним за стол переговоров. Лукашенко много раз говорил, что признание его президентом приведёт к завершению кризиса», - пояснил политолог.