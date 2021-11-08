Дальше война: Как далеко зайдёт Лукашенко в миграционном кризисе?
Белорусский политолог Дмитрий Болкунец возложил на Минск ответственность за обострение обстановки на границе с Польшей.
Минск готов перевести миграционный кризис на границе с Польшей в горячую фазу, заявил белорусский политолог Дмитрий Болкунец в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«Белорусские власти готовы развязать войну на границе с Польшей – страной НАТО. Это может стать очень серьёзным инцидентом, который вызывает большую озабоченность в Евросоюзе. Конечно, это не останется безнаказанным, потому что своими действиями Лукашенко только провоцирует обострение ситуации на границе. Думаю, это приведёт к ужесточению пакета санкций, который будет в ближайшее время принят именно по миграционному кризису», - отметил эксперт.
При этом Болкунец часть вины за ситуацию возлагает на сам Евросоюз:
«Политика ЕС по миграционному кризису беззубая. Они только ограничиваются какими-то заявлениями. Страны, которые непосредственно с этим столкнулись, Литва и Польша, как минимум пытаются строить забор, но это бессмысленно. Есть боле весомые рычаги, например, торговые, транзитные, которые они могли бы задействовать, перекрыть полностью границу. Однако вместо этого страны ЕС только наращивают экспорт в Белоруссию. Таким образом, они с одной стороны торгуют, с другой – вынуждены мириться с кризисом, искусственно созданным Лукашенко и его окружением».
Ранее сегодня Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что большая группа беженцев движется по территории республики в направлении границы с Польшей. Как подчеркнул Дмитрий Болкунец, миграционный кризис искусственно создан белорусскими властями.
«Собрана доказательная база, которая показывает, что к этому причастны МИД, спецслужбы Белоруссии и администрация президента Лукашенко. Это сделано сознательно, чтобы таким образом отомстить странам ЕС, в частности, Польше и Литве за непризнание Лукашенко в качестве законного президента. Он рассчитывает, что миграционный кризис может заставить страны НАТО и ЕС сесть непосредственно с ним за стол переговоров. Лукашенко много раз говорил, что признание его президентом приведёт к завершению кризиса», - пояснил политолог.
Дмитрий Болкунец считает, что речь идёт о настоящей гибридной войне:
«Согласно наблюдениям, каждый день в Минск прибывают около тысячи мигрантов, которым обещают благополучное будущее в Евросоюзе. Причём, власти Белоруссии берут ещё с них деньги – от 10 до 15 тысяч долларов за то, что их якобы доставят на территорию ЕС. Всё это Лукашенко организовал, рассчитывая, что с ним будут считаться на Западе».
Напряжение на западной границе Белоруссии растёт с каждым часом. Власти Польши объявили об увеличении числа охраняющих границу силовиков. В полную готовность приведены также Войска территориальной обороны - добровольческие формирования, созданные по примеру Национальной гвардии.
Литва также направляет войска к границе с Польшей и Белоруссией из-за скопления мигрантов, объявило министерство внутренних дел балтийской республики.
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