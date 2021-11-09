Польша стянула боевую технику к границе с Белоруссией у лагеря беженцев. Видео

Военнослужащие армии Польши и боевая техника стянуты к границе с Белоруссией напротив лагеря беженцев, информирует Государственный пограничный комитет республики. Там отмечают, что к линии границы с польской стороны не пропускают журналистов, сотрудников международных правозащитных и гуманитарных организаций для оказания помощи мигрантам.

Как уточняют в Госпогранкомитете, большинство беженцев составляют курды, они по-прежнему находятся напротив польского забора, разбив лагерь, и не совершают никаких агрессивных действий. Физическое и моральное состояние людей очень тяжелое и подавленное.

Ударит по белорусам? Политолог раскрыл последствия отмены соглашения о реадмиссии

Кроме того, ощущается нехватка воды и еды. Ситуация усугубляется тем, что среди мигрантов есть немалое число беременных женщин и грудных детей. Белорусские пограничники также утверждают, что польская сторона применила слезоточивый газ при попытке беженцев перейти границу.

Госпогранкомитет распространил видео перемещения польской военной техники на границе и из лагеря беженцев.

Ситуация на польско-белорусской границе осложнилась накануне, когда туда подошли несколько тысяч мигрантов, желающие перебраться в страны Евросоюза.

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» обвинил Минск в обострении обстановки на границе. По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко делает это, чтобы таким образом отомстить странам ЕС за непризнание его законным главой государства после выборов 2020 года.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: gpk.gov.by
ТЕГИ:БеженцыПольшаБелоруссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры