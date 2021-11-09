Польша стянула боевую технику к границе с Белоруссией у лагеря беженцев. Видео
Военнослужащие армии Польши и боевая техника стянуты к границе с Белоруссией напротив лагеря беженцев, информирует Государственный пограничный комитет республики. Там отмечают, что к линии границы с польской стороны не пропускают журналистов, сотрудников международных правозащитных и гуманитарных организаций для оказания помощи мигрантам.
Как уточняют в Госпогранкомитете, большинство беженцев составляют курды, они по-прежнему находятся напротив польского забора, разбив лагерь, и не совершают никаких агрессивных действий. Физическое и моральное состояние людей очень тяжелое и подавленное.
Кроме того, ощущается нехватка воды и еды. Ситуация усугубляется тем, что среди мигрантов есть немалое число беременных женщин и грудных детей. Белорусские пограничники также утверждают, что польская сторона применила слезоточивый газ при попытке беженцев перейти границу.
Госпогранкомитет распространил видео перемещения польской военной техники на границе и из лагеря беженцев.
Ситуация на польско-белорусской границе осложнилась накануне, когда туда подошли несколько тысяч мигрантов, желающие перебраться в страны Евросоюза.
Белорусский политолог Дмитрий Болкунец в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» обвинил Минск в обострении обстановки на границе. По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко делает это, чтобы таким образом отомстить странам ЕС за непризнание его законным главой государства после выборов 2020 года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,9 млн+39 160 / сут.
Умерли
39 160+-208 844 / сут.
Выздоровели
7,6 млн+32 036 / сут.
- СМИ: в Москве пропал сын бизнесмена, открывшего в СССР первый McDonald's
- В РПЦ призвали к защите религиозных символов
- Польша стянула боевую технику к границе с Белоруссией у лагеря беженцев. Видео
- Песков: Путин контролирует вопрос доставки товаров на Дальний Восток
- Ректора «Шанинки» Сергея Зуева отправили в СИЗО
- Многодетные родители смогут работать ночью только по желанию
- СМИ: в Москве покончил с собой автор книги о деле ЮКОСа
- Украина захватила поселок Старомарьевка в ДНР
- В Кремле не обсуждают введение QR-кодов в самолетах и поездах
- Умер актер из «Дюны»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru