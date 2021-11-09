Польша стянула боевую технику к границе с Белоруссией у лагеря беженцев. Видео

Кроме того, ощущается нехватка воды и еды. Ситуация усугубляется тем, что среди мигрантов есть немалое число беременных женщин и грудных детей. Белорусские пограничники также утверждают, что польская сторона применила слезоточивый газ при попытке беженцев перейти границу.

Госпогранкомитет распространил видео перемещения польской военной техники на границе и из лагеря беженцев.

Ситуация на польско-белорусской границе осложнилась накануне, когда туда подошли несколько тысяч мигрантов, желающие перебраться в страны Евросоюза.

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» обвинил Минск в обострении обстановки на границе. По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко делает это, чтобы таким образом отомстить странам ЕС за непризнание его законным главой государства после выборов 2020 года.