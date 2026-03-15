Нехватка ракет: Израиль попросил помощи Зеленского в борьбе с дронами ИРИ

НЕХВАТКА РАКЕТ

Накануне издание «Semafor» сообщило, что Израиль уведомил США о критической нехватке ракет-перехватчиков для защиты от ударов Ирана и его союзников. Согласно информации источника, Тель-Авив вступил в конфликт с Тегераном, уже имея ограниченный запас противоракетных средств. Отмечается, что израильская армия якобы израсходовала большую часть снарядов во время столкновений с ИРИ еще летом 2025 года.

При этом издание написало, что США не испытывают нехватки ракет-перехватчиков, поэтому Вашингтон сможет защищать свои объекты на Ближнем Востоке. Однако отмечается, что у Израиля есть и другие способы защиты от ударов. Известно, что вооруженные силы страны для этого могут использовать истребители, но они менее эффективны против огня большой дальности.