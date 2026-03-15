Нехватка ракет: Израиль попросил помощи Зеленского в борьбе с дронами ИРИ
При этом в Европе уже рассматривают возможность отправки оружия Тель-Авиву для конфликта на Ближнем Востоке.
В Израиле объявили о нехватке ракет для борьбы с ударами Ирана и его союзников. Эксперты также говорят о том, что запасы некоторого израильского оружия почти израсходованы. На фоне этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с запросом о борьбе с дронами ИРИ. Между тем, в Европе и НАТО не против начать поставлять оружие в Израиль для решения конфликта на Ближнем Востоке.
НЕХВАТКА РАКЕТ
Накануне издание «Semafor» сообщило, что Израиль уведомил США о критической нехватке ракет-перехватчиков для защиты от ударов Ирана и его союзников. Согласно информации источника, Тель-Авив вступил в конфликт с Тегераном, уже имея ограниченный запас противоракетных средств. Отмечается, что израильская армия якобы израсходовала большую часть снарядов во время столкновений с ИРИ еще летом 2025 года.
При этом издание написало, что США не испытывают нехватки ракет-перехватчиков, поэтому Вашингтон сможет защищать свои объекты на Ближнем Востоке. Однако отмечается, что у Израиля есть и другие способы защиты от ударов. Известно, что вооруженные силы страны для этого могут использовать истребители, но они менее эффективны против огня большой дальности.
До этого военный обозреватель «Economist» Шашанк Джоши в эфире телеканала CNN предположил, что США и Израиль могут столкнуться с серьезным дефицитом боеприпасов, прежде всего для систем противоракетной обороны, в случае затяжной операции против Ирана. По его словам, точные объемы запасов перехватчиков у сторон конфликта неизвестны.
Он считает, что Вашингтон и Тель-Авив будут стремиться максимально ослабить военные возможности Тегерана, нанося удары не только по пусковым установкам, но и по логистическим цепочкам поставок ракет. При этом, согласно подсчетам Джоши, уже спустя неделю интенсивных боевых действий может возникнуть «очень серьезная» нехватка боеприпасов, особенно дорогостоящих снарядов для систем перехвата.
ПОМОЩЬ ЗЕЛЕНСКОГО И ОРУЖИЕ ЕВРОПЫ
Кроме того, издание «Ynet» сообщило, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с запросом о борьбе с иранскими беспилотниками. Эту информацию подтвердил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.
Согласно данным издания, Тель-Авив проявил интерес к опыту Украины по перехвату дронов и рассматривает возможность сотрудничества в этой сфере. Сам Корнийчук подтвердил факт обращения, но рассказал, что прямая беседа между Нетаньяху и Зеленским пока не состоялась, передает РИА Новости.
Газета «ВЗГЛЯД» писала, что украинский президент объявил, что по просьбе США Украина направит своих экспертов по борьбе с БПЛА на Ближний Восток. При этом американский лидер Дональд Трамп заявил, что США не нуждаются в чьей-либо помощи, включая Украину, для защиты от иранских беспилотников в ходе конфликта на Ближнем Востоке.
«Последний человек, от которого нам нужна помощь — это Зеленский», - сказал президент США в эфире телеканала NBC News.
Между тем, газета «The Sunday Telegraph» 15 марта сообщила, что Великобритания рассматривает возможность поставок дронов-перехватчиков «Octopus», которые производятся в рамках оборонного партнерства с Украиной, своим союзникам на Ближнем Востоке. По данным источника, британские власти считают, что эти БПЛА могут быть эффективны против иранских дронов «Shahed». Отмечается, что Лондон может передать союзникам на Ближнем Востоке несколько тысяч дронов-перехватчиков.
До этого СМИ писали, что на слушаниях в комитете Сената США по делам вооруженных сил верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич объявил, что в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке альянс решил перебросить часть своих систем ПВО из Европы в этот регион.
Ранее издание «Telegraph» писало, что система ПВО США не справилась с ударами Ирана, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
