Трамп заявил о военном поражении Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина, по его оценке, потерпела поражение в военном плане. Об этом он сообщил журналистам в Овальном кабинете во время встречи с экипажем миссии «Артемида-2», трансляцию вел Белый дом.
Отвечая на вопрос о сроках завершения разных конфликтов, Трамп допустил, что российско-украинское противостояние и возможная война США с Ираном могут закончиться примерно одновременно. При этом он подчеркнул, что, по его мнению, Украина уже проиграла с военной точки зрения.
Кроме того, президент США привел данные, касающиеся противостояния с Ираном, заявив, что значительная часть иранского флота была уничтожена.
Трамп также отметил, что подобные оценки, по его словам, не отражаются в американских СМИ, которые он вновь подверг критике, передает «Радиоточка НСН».
