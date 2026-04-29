Трамп заявил о военном поражении Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина, по его оценке, потерпела поражение в военном плане. Об этом он сообщил журналистам в Овальном кабинете во время встречи с экипажем миссии «Артемида-2», трансляцию вел Белый дом.

Отвечая на вопрос о сроках завершения разных конфликтов, Трамп допустил, что российско-украинское противостояние и возможная война США с Ираном могут закончиться примерно одновременно. При этом он подчеркнул, что, по его мнению, Украина уже проиграла с военной точки зрения.