Суд дал 22 года за убийство федерального судьи в Камышине

Волгоградский областной суд приговорил жителя Камышина Сергея Кибальникова к 22 годам лишения свободы по делу об убийстве федерального судьи Василия Ветлугина. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Суд признал его виновным по статье об убийстве, совершенном с особой жестокостью. Подсудимый ранее признал вину в ходе следствия.

Суд арестовал обвиняемого в убийстве художницы в офисе на западе Москвы

Тело судьи обнаружили 14 августа 2025 года рядом со зданием Камышинского городского суда. У погибшего были зафиксированы огнестрельные и колото-резаные ранения.

Следствие установило, что Кибальников сначала застрелил Ветлугина, после чего совершил действия над телом. По предварительным данным, мотивом преступления стала ревность, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
