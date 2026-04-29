Суд дал 22 года за убийство федерального судьи в Камышине
Волгоградский областной суд приговорил жителя Камышина Сергея Кибальникова к 22 годам лишения свободы по делу об убийстве федерального судьи Василия Ветлугина. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Суд признал его виновным по статье об убийстве, совершенном с особой жестокостью. Подсудимый ранее признал вину в ходе следствия.
Тело судьи обнаружили 14 августа 2025 года рядом со зданием Камышинского городского суда. У погибшего были зафиксированы огнестрельные и колото-резаные ранения.
Следствие установило, что Кибальников сначала застрелил Ветлугина, после чего совершил действия над телом. По предварительным данным, мотивом преступления стала ревность, передает «Радиоточка НСН».
