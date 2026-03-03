CNN: США и Израилю может не хватить боеприпасов в конфликте против Ирана

США и Израиль могут столкнуться с серьезным дефицитом боеприпасов, прежде всего для систем противоракетной обороны, в случае затяжной операции против Ирана. Такое мнение в эфире CNN высказал военный обозреватель журнала Economist Шашанк Джоши.

Эксперт отметил, что точные объемы запасов перехватчиков у сторон конфликта неизвестны.

При этом, по его оценке, Вашингтон и Тель-Авив будут стремиться максимально ослабить военные возможности Тегерана, нанося удары не только по пусковым установкам, но и по логистическим цепочкам поставок ракет.

Джоши предположил, что уже спустя неделю интенсивных боевых действий может возникнуть «очень серьезная» нехватка боеприпасов, особенно дорогостоящих снарядов для систем перехвата, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
