CNN: США и Израилю может не хватить боеприпасов в конфликте против Ирана

При этом, по его оценке, Вашингтон и Тель-Авив будут стремиться максимально ослабить военные возможности Тегерана, нанося удары не только по пусковым установкам, но и по логистическим цепочкам поставок ракет.

Джоши предположил, что уже спустя неделю интенсивных боевых действий может возникнуть «очень серьезная» нехватка боеприпасов, особенно дорогостоящих снарядов для систем перехвата, передает «Радиоточка НСН».

