Негласная угроза. Украина может потерять поддержку Запада

Если Украина не остановит наступление российских войск, то Запад потеряет веру в то, что Киев сможет вернуть себе территории, а также начнет склонять украинского президента Владимира Зеленского к переговорам, заявил немецкий политолог Александр Рар в разговоре с НСН.



«Понимая, что Россия опять начинает наступать, в западных экспертных кругах говорят, что следующие два месяца будут решающими. Если российское продвижение не остановить, то невозможно будет думать, что Украина сможет пойти в контрнаступление. Поэтому именно сейчас, в ближайшие два-три месяца, все, что возможно, будет брошено на помощь украинской армии. Если через два месяца ситуация будет как сейчас, то Запад увидит, что поставками оружия он не может организовать перелом на фронте. Тогда от Запада начнутся серьезные требования к ведению мирных переговоров», - сказал Рар.

Решение президента России Владимира Путина разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие удержало Запад от полноценной поддержки Украины. Об этом пишет колумнист Кир Джайлз в своей статье для CNN. Джайлз указал, что Россия смогла «применить» ядерное оружие, при этом не запуская его в прямом смысле. Таким образом Москва помешала США и Европе пойти до конца в поставках военной техники Украине.