Негласная угроза. Украина может потерять поддержку Запада
Если западное оружие не поможет Украине побеждать Россию, Запад может отказаться от поддержки Киева.
Запад откажется от поддержки Украины, если Киев не добьется прогресса на фронте после поставок ей зарубежного оружия. Об этом пишет аналитик The Associated Press Барри Хэнтон. По его мнению, если у Вооруженных сил Украины (ВСУ) не будет успехов, Запад откажется от новых поставок Киеву дорогостоящих вооружений.
Запад видит, что Украина не может победить Россию на поле боя, ВСУ выдыхаются, именно поэтому он бросает сигналы Москве с целью начать мирные переговоры, заявил ранее украинский политолог Александр Дудчак в разговоре с НСН.
«То, что происходит между Украиной и Западом, похоже на игру. Запад видит, что военным путем проблема для них не решается, что ВСУ выдыхаются. Поставки вооружений пока не доходят, но даже если они будут доходить, это вряд ли сильно поможет Украине с военной точки зрения. Поэтому они начинают вести разговоры (о переговорах – ред. НСН). С одной стороны, они говорят о том, что весь мир с Украиной и она должна победить, но, тем не менее, всегда звучит такой подтекст. Они это вслух не говорят, но предлагают России проявить инициативу и начать разговоры о мирных переговорах», - сказал Дудчак.
Если Украина не остановит наступление российских войск, то Запад потеряет веру в то, что Киев сможет вернуть себе территории, а также начнет склонять украинского президента Владимира Зеленского к переговорам, заявил немецкий политолог Александр Рар в разговоре с НСН.
«Понимая, что Россия опять начинает наступать, в западных экспертных кругах говорят, что следующие два месяца будут решающими. Если российское продвижение не остановить, то невозможно будет думать, что Украина сможет пойти в контрнаступление. Поэтому именно сейчас, в ближайшие два-три месяца, все, что возможно, будет брошено на помощь украинской армии. Если через два месяца ситуация будет как сейчас, то Запад увидит, что поставками оружия он не может организовать перелом на фронте. Тогда от Запада начнутся серьезные требования к ведению мирных переговоров», - сказал Рар.
Решение президента России Владимира Путина разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие удержало Запад от полноценной поддержки Украины. Об этом пишет колумнист Кир Джайлз в своей статье для CNN. Джайлз указал, что Россия смогла «применить» ядерное оружие, при этом не запуская его в прямом смысле. Таким образом Москва помешала США и Европе пойти до конца в поставках военной техники Украине.
Как отмечал экс-главком сухопутных войск, генерал армии Владимир Болдырев в разговоре с НСН, перед российскими войсками стоит главная цель – взять под контроль всю территорию ДНР и ЛНР. При этом он отметил, что после того, как Россия возьмет под полный контроль ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, дальнейшие действия будут зависеть и от действий Украины.
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