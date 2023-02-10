«Главный удар»: Россия закрепилась в Артемовске, на очереди – весь Донбасс
Россия серьезно продвигается на Артемовском и Купянском направлениях, Киев настиг дефицит боеприпасов, на этом фоне эксперты предрекают Украине неизбежную потерю новых территорий.
Бойцы ЧВК «Вагнер» закрепились в северной части Артемовска (Бахмута), при этом на Купянском направлении российские войска взяли под полный контроль поселок Двуречное в Харьковской области. ВСУ испытывают серьезные проблемы с вооружениями, на этом фоне Киеву предрекают потерю Харькова, Запорожья и Артемовска.
АРТЕМОВСК БЛИЗКО
Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» закрепились в северной части Артемовска в Донецкой народной республике, были перерезаны три из четырех путей снабжения украинских войск. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
«На Артемовском направлении ЧВК "Вагнер" сейчас в северной части уже закрепились, обошли (город – ред. НСН) Артемовск с северной, южной и восточной части», - сказал Пушилин.
По его словам, остается лишь одна трасса снабжения ВСУ – это Артемовск - Часов Яр. Кроме того, Пушилин сообщил, что украинские войска готовят укрепрайоны в районе Константиновки и «даже линию обороны».
В Угледаре, где продолжаются боевые действия, по словам Пушилина, остаются около тысячи мирных жителей. В настоящее время российские силы занимаются их эвакуацией.
«Какую-то часть мы уже начали эвакуировать, когда пошла активная фаза освобождения. То есть в первых многоэтажках из подвалов уже вывозили гражданских и перемещали в относительно безопасное место — это Волноваха. Людям оказывается вся необходимая помощь», — указал он.
Так, Артемовск является важным узлом для обеспечения группировки украинских войск в Донбассе. Ожесточенные бои за город идут уже несколько месяцев. При этом 2 февраля Bloomberg писал, что американские и европейские чиновники прогнозируют отступление украинских военных из Артемовска, но считают, что оно не должно оказать стратегического влияния на ход боевых действий. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что страна будет бороться за Артемовск столько, сколько сможет, и что город «никто не будет сдавать».
Тем временем, помимо успехов российской армии в Артемовске, происходит движение и на Купянском направлении. Минобороны РФ 10 февраля сообщило, что российские военные взяли под полный контроль поселок городского типа Двуречное в Харьковской области Украины. Поселок является административным центром Двуречанского района области, он расположен примерно в 100 километрах к востоку от Харькова и чуть более чем в 30 километрах к северо-западу от российской границы.
Оборонное ведомство также отметило, что на Купянском направлении российские войска нанесли удары по украинским позициям с вертолетов и с помощью артиллерии. Указывается, что удары наносились в районах населенных пунктов Новоселовское в ЛНР, Гряниковка и Берестовое в Харьковской области.
Как отмечал экс-главком сухопутных войск, генерал армии Владимир Болдырев в разговоре с НСН, перед российскими войсками стоит главная цель – взять под контроль всю территорию ДНР и ЛНР. При этом он отметил, что после того, как Россия возьмет под полный контроль ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, дальнейшие действия будут зависеть и от действий Украины.
«Не наступают на всем фронте, он там 800 верст, выбирается направление главного удара. Может быть, их будет один-два по всему фронту. Бахмут и все остальные направления, там одна главная задача – это освободить Донбасс. Его мы освободим в любом случае. Все четыре региона освободим. Как будем действовать дальше – зависит в том числе и от действий противника. Но пока будут существовать территории, принадлежащие государству Украина, в любом случае будут (опасности обстрелов регионов РФ – ред. НСН)», - говорил Болдырев.
ВООРУЖЕНИЕ КИЕВА ПОДХОДИТ К КОНЦУ
Многие эксперты и военные считают, что скоро Украина неизбежно лишится еще части своих территорий. Генерал британской армии Руперт Джонс 10 февраля заявил, что вскоре ВСУ могут утратить контроль над такими крупными городами, как Харьков и Запорожье, а также отойти из Артемовска после ряда серьезных поражений. При этом он уточнил, что не может точно сказать, где будут проходить самые важные сражения, поскольку планы сторон остаются в секрете. Кроме того, предстоящий этап специальной военной операции Джонс назвал «игрой в шахматы».
Между тем Киев стал испытывать серьезные проблемы с вооружением. Замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква сообщил об отсутствии боеприпасов у ВСУ. Он объяснил острый дефицит амуниции высокой интенсивностью боев. Представитель администрации также напомнил, что Киев срочно нуждается в боеприпасах, дальнобойных артиллерийских орудиях, танках и истребителях.
В среду, 8 февраля, Зеленский во время выступления в британском парламенте лично попросил у Лондона боевые самолеты. Премьер-министр Британии Риши Сунак, который в этот же день встретился с Зеленским, поручил Минобороны изучить, какие истребители Лондон мог бы передать Киеву. Представитель Сунака отмечал, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято и речь не идет о поставках в ближайшее время.
Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил на брифинге, что намерения Британии и других стран по передаче Киеву самолетов показывают рост «вовлеченности» этих государств в конфликт. При этом он отметил, что такие действия не изменят траекторию, по которой идет Россия в плане достижения своих целей.
«Мы это воспринимаем как не что иное, как растущую вовлеченность Великобритании, Германии, Франции в конфликт между Россией и Украиной. Постепенно исчезает грань между косвенной и прямой вовлеченностью. Подобные действия упомянутых стран ведут к эскалации напряженности вокруг этого конфликта, затягивают этот конфликт, делают этот конфликт более болезненным и мучительным для Украины», - сказал Песков.
Со своей стороны, президент США Джо Байден еще 31 января заявлял, что США не будут поставлять Украине истребители F-16. Однако бывший посол США в России Майкл Макфол отмечал, что Владимир Зеленский в обмен на возможную поставку истребителей F-16 может подписать обязательство не использовать их для ударов по целям на территории России.
Ранее экс-советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявлял, что Украина после окончания конфликта может повторить «корейский сценарий». Он отмечал, что выход из конфликта может быть совсем не таким, как предполагалось еще полгода или три месяца назад. Сейчас, по словам Арестовича, возможен вариант «двух Корей». По его оценке, Киеву для победы над Россией понадобились бы «400 тысяч идеально подготовленных вышколенных солдат с натовским оружием». Однако, указал он, в ближайший год подобных мощностей ожидать не стоит.
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