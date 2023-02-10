«Главный удар»: Россия закрепилась в Артемовске, на очереди – весь Донбасс

АРТЕМОВСК БЛИЗКО

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» закрепились в северной части Артемовска в Донецкой народной республике, были перерезаны три из четырех путей снабжения украинских войск. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«На Артемовском направлении ЧВК "Вагнер" сейчас в северной части уже закрепились, обошли (город – ред. НСН) Артемовск с северной, южной и восточной части», - сказал Пушилин.

По его словам, остается лишь одна трасса снабжения ВСУ – это Артемовск - Часов Яр. Кроме того, Пушилин сообщил, что украинские войска готовят укрепрайоны в районе Константиновки и «даже линию обороны».

В Угледаре, где продолжаются боевые действия, по словам Пушилина, остаются около тысячи мирных жителей. В настоящее время российские силы занимаются их эвакуацией.