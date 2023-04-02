СМИ: Запад прекратит поддерживать Украину без побед с новым оружием
Запад откажется от поддержки Украины, если Киев не добьется прогресса на фронте после поставок ей зарубежного оружия. Об этом пишет аналитик The Associated Press Барри Хэнтон.
По его мнению, если у Вооруженных сил Украины (ВСУ) не будет успехов, Запад откажется от новых поставок Киеву дорогостоящих вооружений.
По мнению аналитика, украинским властям необходимо провести серию контрнаступлений для подготовки выгодной для себя переговорной позиции.
Поражение Украины будет иметь глобальные последствия,потому что, считает Барри Хэнтон, исчезнет «привычное понимание европейской безопасности».
Если Украина не остановит наступление российских войск, то Запад потеряет веру в то, что Киев сможет вернуть себе территории, а также начнет склонять украинского президента Владимира Зеленского к переговорам, заявил немецкий политолог Александр Рар в разговоре с НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru