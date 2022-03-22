«Пренебрежение чувствами»: Япония и Россия вновь «делят» Курилы и санкции

Когда началась военная спецоперация России на Украине, Япония напомнила о своих территориальных претензиях на ряд островов Курильской гряды. Позиция Японии по поводу южной части Курил остается неизменной, Токио считает эти территории «исконно японскими», заявил тогда глава МИД Японии Есимаса Хаяси. По его словам, на южные Курилы, которые в Токио называют Северными территориями, распространяется суверенитет Японии. Россия неизменно считает южные Курилы своими и неоднократно давала понять, что без признания этого факта согласовать мирный договор будет невозможно.

Отношения двух стран всегда были далеки от идеала, однако последние несколько недель дурные вести с востока приходят буквально каждый день: еще 15 марта правительство Японии расширило список товаров и технологий, которые запрещены к экспорту в Россию, это стало известно из данных министерства экономики, торговли и промышленности страны. Запрет на экспорт коснется 218 наименований из списка международного экспортного контроля, включая, в частности, полупроводники, радары, сенсоры, средства связи и телекамеры.

Кроме того, запрещено экспортировать парашюты, датчики, товары для нефтепереработки, а также продукцию, которая предназначена для химической промышленности и ядерной энергетики. Помимо этого, запрет на экспорт касается и продукции военного назначения, в частности бронежилетов и оружия.

16 марта Япония лишила Россию статуса наиболее благоприятствуемой нации в торговле из-за продолжающейся военной операции на украинской территории. Исключение Москвы из перечня благоприятствуемых в торговле государств «лишит ее торговых преференций» со стороны Японии.

17 марта премьер Кисида дал понять, что Япония сейчас не может развивать экономическое сотрудничество с Россией по разработанному ранее плану совместной экономической деятельности

«Говоря о плане сотрудничества из восьми пунктов, если рассматривать текущую ситуацию, мы понимаем, что, разумеется, новые шаги сейчас невозможны», — заявил премьер-министр.

Кисида также отметил, что поставленных ранее целей по решению проблемы Курильских островов и заключению мирного договора с РФ достигнуть не удалось.

В этот же день стало известно, что правительство Японии сделало представление российской стороне из-за прохода четырех десантных кораблей через Сангарский пролив между японскими островами Хонсю и Хоккайдо, об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно. Министр отметил, что японская сторона требует Россию отказаться от действий, которые способствуют повышению напряженности в регионе. О проходе российских кораблей сообщил за день до этого объединенный комитет начальников штабов японских Сил самообороны.

18 марта стало известно о новом пакете санкций, которые затрагивают официального представителя Министерства иностранных дел Марию Захарову, а также 15 физлиц, девять компаний и организаций в России. В частности, в список попали восемь заместителей главы Минобороны РФ, производственный холдинг «Вертолеты России» и Объединенная авиастроительная корпорация.