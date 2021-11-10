Экс-посол предрек России санкции от Японии из-за смены правительства

«Министр иностранных дел мало что решает в японской действительности. Главное, что делает аппарат МИД. Решающее значение в Японии всегда имеет бюрократия. Министры меняются, приходят и уходят. Сегодня ты министр обороны, завтра министр финансов, послезавтра - окружающей среды. Они серьезными вопросами не занимаются. Все готовит бюрократия», - сказал Панов.

По его словам, Кисида не настолько авторитетен как экс-премьер Синдзо Абэ, и при нем отношения Японии с Россией явно не улучшатся.

«У Кисиды пока нет такого авторитета, чтобы самому серьезно заниматься внешней политикой, хотя он был министром иностранных дел, в курсе дел. Я думаю, что при нем аппарат МИДа будет играть еще более существенную роль, а он всегда настроен антироссийски. Так что ничего хорошего ожидать не следует. Если Абэ говорил, что давайте будем вести переговоры о двух (Курильских – прим. НСН) островах, то сейчас могут вернуться к прежней позиции – четыре острова. Поскольку они считают, что политика Абэ и его уступки России ничего не дали, значит нужно вернуться на старые позиции и, возможно даже, в большей степени поддерживать Запад в санкционной политике. До этого Япония фактически в санкциях не участвовала», - разъяснил экс-посол.

Панов также усомнился, что Кисида сможет собрать сильную команду, способную противостоять бюрократам.

«Направляет премьер-министр, у него есть канцелярия и советники. Все зависит от того, какую команду он создаст. Абэ создал такую команду, у него были влиятельные и эффективные советники, которые в обход бюрократии делали многие вещи. Но я не думаю, что Кисида в ближайшее время сможет собрать такую команду. Он более слабый, чем Абэ, который был очень авторитетным политиком», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».