Экс-посол предрек России санкции от Японии из-за смены правительства
Япония при новом правительстве может ужесточить позицию по Курилам, а также присоединиться к санкциям против России, сказал НСН бывший посол России в Японии Александр Панов.
Отношения Москвы и Токио могут ухудшиться при новом правительстве Японии, поскольку премьер и глава МИД мало что решают в этом вопросе, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший посол России в Японии Александр Панов.
Ранее в среду был обнародован состав нового правительства Фумио Кисиды. Пост главы МИД Японии занял бывший министр обороны Ёсимаса Хаяси.
«Министр иностранных дел мало что решает в японской действительности. Главное, что делает аппарат МИД. Решающее значение в Японии всегда имеет бюрократия. Министры меняются, приходят и уходят. Сегодня ты министр обороны, завтра министр финансов, послезавтра - окружающей среды. Они серьезными вопросами не занимаются. Все готовит бюрократия», - сказал Панов.
По его словам, Кисида не настолько авторитетен как экс-премьер Синдзо Абэ, и при нем отношения Японии с Россией явно не улучшатся.
«У Кисиды пока нет такого авторитета, чтобы самому серьезно заниматься внешней политикой, хотя он был министром иностранных дел, в курсе дел. Я думаю, что при нем аппарат МИДа будет играть еще более существенную роль, а он всегда настроен антироссийски. Так что ничего хорошего ожидать не следует. Если Абэ говорил, что давайте будем вести переговоры о двух (Курильских – прим. НСН) островах, то сейчас могут вернуться к прежней позиции – четыре острова. Поскольку они считают, что политика Абэ и его уступки России ничего не дали, значит нужно вернуться на старые позиции и, возможно даже, в большей степени поддерживать Запад в санкционной политике. До этого Япония фактически в санкциях не участвовала», - разъяснил экс-посол.
Панов также усомнился, что Кисида сможет собрать сильную команду, способную противостоять бюрократам.
«Направляет премьер-министр, у него есть канцелярия и советники. Все зависит от того, какую команду он создаст. Абэ создал такую команду, у него были влиятельные и эффективные советники, которые в обход бюрократии делали многие вещи. Но я не думаю, что Кисида в ближайшее время сможет собрать такую команду. Он более слабый, чем Абэ, который был очень авторитетным политиком», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов говорил НСН, что от нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды не стоит ожидать каких-то «импровизаций» в отношении России, в том числе и по ситуации с Курилами.
Как отмечает РИА Новости, новый министр иностранных дел Японии 60-летний Ёсимаса Хаяси является выпускником Гарвардского университета. До того, как стать главой МИД, он был министром обороны, министром сельского, лесного и рыбного хозяйства, а также министром образования и науки.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,9 млн+38 058 / сут.
Умерли
38 058+-1 102 / сут.
Выздоровели
7,7 млн+34 565 / сут.
- Песков: Пока не известно, станет ли вакцинация обязательной
- В Кремле обещают «рассмотреть» информацию о новых видео с пытками в колониях
- Польша пригрозила Белоруссии полным закрытием границы
- В Кремле оценили перспективы сохранения QR-кодов после пандемии
- Путин поздравил Сухорукова с 70-летним юбилеем
- В МИД Белоруссии пообещали ответить на агрессию против республики
- Суд отклонил иск россиянина о взыскании миллиарда с Metallica
- Путин поздравил с юбилеем главу центра Гамалеи
- Мурашко предложил привлекать к уголовной ответственности врачей-антипрививочников
- В Белгороде запустили автобусы для инфицированных коронавирусом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru