МИД Японии: Россия «оккупировала» южные Курилы

«"Северные территории" (южная часть Курил - НСН) оккупированы [Россией], и мы считаем, что это противоречит международному праву, как и осуществляющееся в данный момент нападение российской армии на Украину», — цитирует Уяму ТАСС.

Ранее Токио, описывая ситуацию вокруг южных Курил, не заявлял открыто о якобы оккупации этих территорий, отмечая, что на острова в южной части Курильской гряды «распространяется японский суверенитет».

После окончания Второй мировой войны Курилы вошли в состав России, однако Япония оспаривает принадлежность южных островов архипелага — Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких островов, пишет Ura.ru. В МИД России подчеркивают, что суверенитет РФ над этими территориями не подлежит сомнению. В 1956 году Россия и Япония подписали совместную декларацию, восстановившую дипломатические отношения между странами и установившую стартовую позицию для переговоров о мирном договоре относительно принадлежности южных Курил. Согласно документу, после заключения договора Москва передаст Токио Шикотан и ряд прилегающих мелких необитаемых островов, однако договор так и не был подписан.

