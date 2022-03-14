Япония заявила о необходимости реформирования мирового порядка из-за России

Действия Москвы демонстрируют необходимость формирования нового мирового порядка, сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Японии Фумио Кисиду.

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«Агрессивные действия России — постоянного члена Совета Безопасности ООН, на котором лежит огромная ответственность за поддержание мира и стабильности международного сообщества, — говорят о необходимости создания нового мирового порядка», — заявил глава японского правительства.

Он напомнил, что Токио выступает за реформирование Совбеза ООН.

Ранее японское правительство направило протест властям России в связи с внесением ее Москвой в список недружественных стран и территорий, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального секретаря правительства Японии Хирокадзу Мацуно.

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