«Не потянем»: Экс-посол исключил возможность спецоперации в Японии из-за Курил

Россию ждет дальнейшее ухудшение отношений с Японией, однако ни о каком военном решении вопроса речи идти не может, заявил бывший посол России в Японии, японист Александр Панов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».



Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно 10 марта раскритиковал принятый в России закон о предоставлении налоговых льгот зарегистрированным на Курильских островах новым организациям. По словам политика, документ противоречит позиции Японии по территориальному вопросу и совместной экономической деятельности в регионе.

«Это неактуальная тема. Никто туда [на Курилы] не пойдет из японцев. Силовым путем никто решать не будет, они этого делать не будут, и никогда не говорили, что это возможно вообще. А вот с точки зрения того, что будут ухудшаться отношения с двух сторон – это точно, если мы не предпримем каких-то шагов или мер, ситуация будет становиться все более напряженной, и естественно, что никакого экономического сотрудничества не будет, и понятно, что и переговоров по мирному договору, скорее всего, тоже не будет», - констатировал дипломат.