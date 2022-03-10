«Не потянем»: Экс-посол исключил возможность спецоперации в Японии из-за Курил
Япония не планирует решать вопрос Курил силой, Россия тоже к этому не готова, считает дипломат Александр Панов.
Россию ждет дальнейшее ухудшение отношений с Японией, однако ни о каком военном решении вопроса речи идти не может, заявил бывший посол России в Японии, японист Александр Панов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно 10 марта раскритиковал принятый в России закон о предоставлении налоговых льгот зарегистрированным на Курильских островах новым организациям. По словам политика, документ противоречит позиции Японии по территориальному вопросу и совместной экономической деятельности в регионе.
«Это неактуальная тема. Никто туда [на Курилы] не пойдет из японцев. Силовым путем никто решать не будет, они этого делать не будут, и никогда не говорили, что это возможно вообще. А вот с точки зрения того, что будут ухудшаться отношения с двух сторон – это точно, если мы не предпримем каких-то шагов или мер, ситуация будет становиться все более напряженной, и естественно, что никакого экономического сотрудничества не будет, и понятно, что и переговоров по мирному договору, скорее всего, тоже не будет», - констатировал дипломат.
Экс-посол напомнил, что любая вооруженная конфронтация с Японией повлечет за собой прямое военное столкновение с США.
«А какие могут быть решительные действия? Военные? Ну это смешно, у нас уже есть [спецоперация], две мы вообще не потянем, это нереально, и это не требуется. А зачем переходить к каким-то решительным действиям? Что мы хотим, японцев завоевать или разбомбить? Это будет прямая война с Америкой, у них есть договор о безопасности, если на Японию нападают, то автоматически США выступают в защиту Японии. Это совершенно фантастическая ситуация, поэтому ничего не будет. Будет ухудшение отношений, оно уже началось», - заключил Панов.
Ранее японское правительство направило протест властям России в связи с внесением Японии в список недружественных стран и территорий. Генсек японского кабмина назвал этот факт «сожалением».
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