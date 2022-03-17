В Японии заявили о невозможности реализации экономического сотрудничества с Россией

«Говоря о плане сотрудничества из восьми пунктов, если рассматривать текущую ситуацию, мы понимаем, что, разумеется, новые шаги сейчас невозможны», — приводит ТАСС слова премьер-министра.

Кисида также отметил, что поставленные ранее цели по решению проблемы Курильских островов и заключению мирного договора с РФ достигнуть не удалось, пишет RT.

На фоне специальной операции России на Украине Япония ввела санкции в отношении Центробанка, персональные ограничения против ряда физлиц, запрет на экспорт некоторых товаров в РФ, напоминает Ura.ru.

