Япония сделала РФ представление из-за прохода десантных кораблей

Правительство Японии сделало представление российской стороне из-за недавнего прохода четырех десантных кораблей через Сангарский пролив между японскими островами Хонсю и Хоккайдо, заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, передает ТАСС.

Он отметил, что японская сторона требует Россию отказаться от действий, которые способствуют повышению напряженности в регионе.

Накануне о проходе российских кораблей сообщил объединенный комитет начальников штабов японских Сил самообороны.

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Япония сейчас не может развивать экономическое сотрудничество с Россией по разработанному ранее плану совместной экономической деятельности. Об этом ранее заявил японский премьер Фумио Кисида.

Кисида также отметил, что поставленные ранее цели по решению проблемы Курильских островов и заключению мирного договора с РФ достигнуть не удалось.


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Фото: digital.gov.ru
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