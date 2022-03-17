Япония сделала РФ представление из-за прохода десантных кораблей

Япония сейчас не может развивать экономическое сотрудничество с Россией по разработанному ранее плану совместной экономической деятельности. Об этом ранее заявил японский премьер Фумио Кисида.

Кисида также отметил, что поставленные ранее цели по решению проблемы Курильских островов и заключению мирного договора с РФ достигнуть не удалось.



