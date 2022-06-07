Не унижать Москву: «Неблагодарная» Украина способствует политическому расколу ЕС

События на Украине могут привести к политическому и экономическому расколу среди стран Евросоюза – такое мнение высказал американский аналитик Клайв Крук.

По его словам, начало российской специальной военной операции на Украине потребовало от стран ЕС солидарности, однако выяснилось, что есть серьезные разногласия - далеко не все из них согласны с риторикой Владимира Зеленского.

Так, президент Франции Эммануэль Макрон накануне предостерег коллег от оскорбительного поведения в адрес Москвы и унижения ее на международной арене. Лидер страны подчеркнул, что в будущем потребуется восстановить сотрудничество с Россией.



Подобные заявления пугают жителей Украины, отмечает обозреватель Iltalehti Лаури Нурми. По его мнению, высказывание Макрона намекает на его готовность частично принять правомерность спецоперации.