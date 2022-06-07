Не унижать Москву: «Неблагодарная» Украина способствует политическому расколу ЕС
Франция, Германия и Италия не поддерживают Зеленского в вопросе передачи Крыма Украине, Макрон призывает обойтись без оскорблений в адрес России, Венгрия в шоке от завышенных требований Киева.
События на Украине могут привести к политическому и экономическому расколу среди стран Евросоюза – такое мнение высказал американский аналитик Клайв Крук.
По его словам, начало российской специальной военной операции на Украине потребовало от стран ЕС солидарности, однако выяснилось, что есть серьезные разногласия - далеко не все из них согласны с риторикой Владимира Зеленского.
Так, президент Франции Эммануэль Макрон накануне предостерег коллег от оскорбительного поведения в адрес Москвы и унижения ее на международной арене. Лидер страны подчеркнул, что в будущем потребуется восстановить сотрудничество с Россией.
Подобные заявления пугают жителей Украины, отмечает обозреватель Iltalehti Лаури Нурми. По его мнению, высказывание Макрона намекает на его готовность частично принять правомерность спецоперации.
Париж также не поддерживает требование главы Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом. В этом вопросе с Францией солидарны Германия и Италия - страны выступают за мирное решение конфликта вокруг Украины.
«Никто из них не настаивает на том, чего время от времени требует Владимир Зеленский: на уходе России с территорий, которыми она владеет с 2014 года», — сообщает издание American Conservative.
При этом Зеленский продолжает настаивать на своем: Украина никогда не признает Крым российским, а также не примет автономию Донецкой и Луганской народных республик.
В конце мая бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что Киев должен отдать Москве территории, а Западу нужно отказаться от попыток нанести сокрушительное поражение России, так как это будет иметь катастрофические последствия для стабильности.
«Идеальным результатом стало бы, если Украина заняла место нейтрального государства в качестве моста между Россией и Европой», — заключил Киссинджер, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ).
После заявления его внесли в базу украинского «Миротворца».
Громче всех о несогласии по ряду вопросов вокруг Украины заявляет Венгрия – страна выступала против нефтяного эмбарго России, отказывалась поставлять оружие Киеву и согласилась оплачивать газ в рублях, а также не позволила Евросоюзу включить в санкционный список Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер и вовсе посчитал, что Зеленский страдает от проблем с психикой. Об этом он заявил в эфире главного телеканала страны.
По его мнению, украинский лидер не слишком адекватно ведет себя на международной арене – ведь нуждающиеся в помощи обычно вежливо просят ее, не переходя на требования и угрозы.
«Здесь какая-то личная психическая проблема, и я не знаю, что с этим можно сделать», — подчеркнул спикер.
После громкого заявления венгерского политика МИД Украины потребовал у спикера парламента предоставить справку о его психическом здоровье, чтобы сделать выводы о его заявлении насчет состояния украинского лидера Владимира Зеленского.
«МИД Украины ожидает обнародования спикером парламента Венгрии Ласло Кевером справки о состоянии его психического здоровья. Дальнейшая оценка слов господина Кевера напрямую зависит от вывода, зафиксированного в справке», — отметил официальный представитель внешнеполитического ведомства Украина Олег Николенко.
Киевский дипломат подчеркнул, что власти Венгрии «настойчиво продолжают поливать грязью Украину».
После этого о возможных психических проблемах Зеленского высказался и глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По словам Сийярто, это может объяснить то, что в ответ на помощь других стран украинские политики говорят «в неприемлемом тоне», «ни разу не выразив благодарность».
Владимир Зеленский неоднократно выражал недовольство из-за слишком «мягких» решений Евросоюза в адрес России. В мае президент Украины выступил с критикой в адрес ЕС в связи с тем, что шестой пакет санкций против РФ до сих пор не введен.
Вероятно, не все страны Евросоюза вызывают негодование украинского лидера. Так, Болгария (совместно с партнерами по НАТО Черногорией и Северной Македонией) накануне закрыла свое воздушное пространство для самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова. 6-7 июня Сергей Лавров должен был посетить Сербию, которой, впрочем, все сложнее балансировать между ориентацией на ЕС и сохранением отношений с Россией.
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