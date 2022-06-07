Не унижать Москву: «Неблагодарная» Украина способствует политическому расколу ЕС

Франция, Германия и Италия не поддерживают Зеленского в вопросе передачи Крыма Украине, Макрон призывает обойтись без оскорблений в адрес России, Венгрия в шоке от завышенных требований Киева. 

События на Украине могут привести к политическому и экономическому расколу среди стран Евросоюза – такое мнение высказал американский аналитик Клайв Крук.

По его словам, начало российской специальной военной операции на Украине потребовало от стран ЕС солидарности, однако выяснилось, что есть серьезные разногласия - далеко не все из них согласны с риторикой Владимира Зеленского.

Так, президент Франции Эммануэль Макрон накануне предостерег коллег от оскорбительного поведения в адрес Москвы и унижения ее на международной арене. Лидер страны подчеркнул, что в будущем потребуется восстановить сотрудничество с Россией.

Подобные заявления пугают жителей Украины, отмечает обозреватель Iltalehti Лаури Нурми. По его мнению, высказывание Макрона намекает на его готовность частично принять правомерность спецоперации.

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Париж также не поддерживает требование главы Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом. В этом вопросе с Францией солидарны Германия и Италия - страны выступают за мирное решение конфликта вокруг Украины.

«Никто из них не настаивает на том, чего время от времени требует Владимир Зеленский: на уходе России с территорий, которыми она владеет с 2014 года», — сообщает издание American Conservative.

При этом Зеленский продолжает настаивать на своем: Украина никогда не признает Крым российским, а также не примет автономию Донецкой и Луганской народных республик.

В конце мая бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что Киев должен отдать Москве территории, а Западу нужно отказаться от попыток нанести сокрушительное поражение России, так как это будет иметь катастрофические последствия для стабильности.

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«Идеальным результатом стало бы, если Украина заняла место нейтрального государства в качестве моста между Россией и Европой», — заключил Киссинджер, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ).

После заявления его внесли в базу украинского «Миротворца».

Громче всех о несогласии по ряду вопросов вокруг Украины заявляет Венгрия – страна выступала против нефтяного эмбарго России, отказывалась поставлять оружие Киеву и согласилась оплачивать газ в рублях, а также не позволила Евросоюзу включить в санкционный список Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер и вовсе посчитал, что Зеленский страдает от проблем с психикой. Об этом он заявил в эфире главного телеканала страны.

По его мнению, украинский лидер не слишком адекватно ведет себя на международной арене – ведь нуждающиеся в помощи обычно вежливо просят ее, не переходя на требования и угрозы.

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«Здесь какая-то личная психическая проблема, и я не знаю, что с этим можно сделать», — подчеркнул спикер.

После громкого заявления венгерского политика МИД Украины потребовал у спикера парламента предоставить справку о его психическом здоровье, чтобы сделать выводы о его заявлении насчет состояния украинского лидера Владимира Зеленского.

«МИД Украины ожидает обнародования спикером парламента Венгрии Ласло Кевером справки о состоянии его психического здоровья. Дальнейшая оценка слов господина Кевера напрямую зависит от вывода, зафиксированного в справке», — отметил официальный представитель внешнеполитического ведомства Украина Олег Николенко.

Киевский дипломат подчеркнул, что власти Венгрии «настойчиво продолжают поливать грязью Украину».

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После этого о возможных психических проблемах Зеленского высказался и глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По словам Сийярто, это может объяснить то, что в ответ на помощь других стран украинские политики говорят «в неприемлемом тоне», «ни разу не выразив благодарность».

Владимир Зеленский неоднократно выражал недовольство из-за слишком «мягких» решений Евросоюза в адрес России. В мае президент Украины выступил с критикой в адрес ЕС в связи с тем, что шестой пакет санкций против РФ до сих пор не введен.

Вероятно, не все страны Евросоюза вызывают негодование украинского лидера. Так, Болгария (совместно с партнерами по НАТО Черногорией и Северной Македонией) накануне закрыла свое воздушное пространство для самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова. 6-7 июня Сергей Лавров должен был посетить Сербию, которой, впрочем, все сложнее балансировать между ориентацией на ЕС и сохранением отношений с Россией.

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Фото: president.gov.ua
ТЕГИ:ЕвросоюзВенгрияФранцияУкраина
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