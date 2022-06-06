«Перестали бояться!» Дипломат призвал «дать отпор» странам, не пустившим Лаврова в Сербию
Россия слишком долго проявляла излишнюю деликатность в отношении стран Запада, заявил в эфире НСН Андрей Бакланов.
Балканским странам, которые не пропустили самолет с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Белград, нужно жестко ответить, необходимо выслать всех послов из Москвы, заявил зампредседателя совета Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли небо для самолета Сергея Лаврова по пути на переговоры в Сербию. Визит российского министра, запланированный на 6-7 июня, оказался под большим вопросом.
«Это демонстративная акция и демарш в отношении России. Здесь надо действовать жестко. То, что мы не собираемся устанавливать со своей стороны занавес – это правильно. Но на подобного рода действия надо реагировать соответствующим образом, иначе западные державы, не получив должного отпора, пойдут по пути дальнейшего наращивания давления. Для России это неприемлемо. В какой-то мере это результат того, что мы проявляли излишнюю деликатность на протяжении долгого времени в отношении стран Запада. Нас перестали побаиваться, это не очень хороший признак. Я бы немедленно выслал послов этих стран из Москвы. Люди, которые находятся у власти тех стран, хорошего, интеллигентного разговора не понимают», - сказал Бакланов.
Дипломат также рассказал, что сложности с согласием на пролет самолета в ту или иную страну решаются достаточно оперативно. Однако, по словам Бакланова, ситуация с Лавровым к таким случаям не относится.
«Вопрос о получении согласия на пролет самолета, в том числе с делегацией высокого уровня – это рутинный вопрос. Бывает, что за очень короткий период времени организовывается визит. Как правило, достаточно оперативно получается согласие, хотя не всегда это бывало. В прошлом иногда были сложности. В этом случае предпринимались оперативные меры, выходили на связь с послами этих стран. Как правило, удавалось эти технические вопросы решить и получить согласие. Зачастую проблемы заключались в нестыковке технических характеристик. Но в данном случае это именно политическая акция», - резюмировал Бакланов.
Ранее бывший специалист Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Павел Герасимов в беседе с «Радиоточкой НСН» отмечал, что самолет главы российского МИД, летевший в Сербию, не должен был получать никакого разрешения, поэтому Болгария, Северная Македония и Черногория, не пустив его в воздушное пространство, по политическим причинам нарушили международное право.
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