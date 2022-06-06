«Перестали бояться!» Дипломат призвал «дать отпор» странам, не пустившим Лаврова в Сербию

Накануне Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли небо для самолета Сергея Лаврова по пути на переговоры в Сербию. Визит российского министра, запланированный на 6-7 июня, оказался под большим вопросом.

«Это демонстративная акция и демарш в отношении России. Здесь надо действовать жестко. То, что мы не собираемся устанавливать со своей стороны занавес – это правильно. Но на подобного рода действия надо реагировать соответствующим образом, иначе западные державы, не получив должного отпора, пойдут по пути дальнейшего наращивания давления. Для России это неприемлемо. В какой-то мере это результат того, что мы проявляли излишнюю деликатность на протяжении долгого времени в отношении стран Запада. Нас перестали побаиваться, это не очень хороший признак. Я бы немедленно выслал послов этих стран из Москвы. Люди, которые находятся у власти тех стран, хорошего, интеллигентного разговора не понимают», - сказал Бакланов.

Дипломат также рассказал, что сложности с согласием на пролет самолета в ту или иную страну решаются достаточно оперативно. Однако, по словам Бакланова, ситуация с Лавровым к таким случаям не относится.