Киев потребовал справку о психическом здоровье главы парламента Венгрии после заявлений о Зеленском

МИД Украины потребовал у спикера парламента Венгрии Ласло Кевера предоставить справку о его психическом здоровье, чтобы сделать выводы о его заявлении насчет состояния украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя внешнеполитического ведомства Олега Николенко.

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«МИД Украины ожидает обнародования спикером парламента Венгрии Ласло Кевером справки о состоянии его психического здоровья. Дальнейшая оценка слов господина Кевера напрямую зависит от вывода, зафиксированного в справке», — отметил он.

Киевский дипломат считает, что власти Венгрии «настойчиво продолжают поливать грязью Украину».

Ранее спикер парламента Венгрии Ласло Кевер сказал, что украинский президент Владимир Зеленский страдает от проблем с психикой, сообщил HirTV.

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Фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийВенгрияМИД Украины
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