Киев потребовал справку о психическом здоровье главы парламента Венгрии после заявлений о Зеленском
МИД Украины потребовал у спикера парламента Венгрии Ласло Кевера предоставить справку о его психическом здоровье, чтобы сделать выводы о его заявлении насчет состояния украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя внешнеполитического ведомства Олега Николенко.
«МИД Украины ожидает обнародования спикером парламента Венгрии Ласло Кевером справки о состоянии его психического здоровья. Дальнейшая оценка слов господина Кевера напрямую зависит от вывода, зафиксированного в справке», — отметил он.
Киевский дипломат считает, что власти Венгрии «настойчиво продолжают поливать грязью Украину».
Ранее спикер парламента Венгрии Ласло Кевер сказал, что украинский президент Владимир Зеленский страдает от проблем с психикой, сообщил HirTV.
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