Спикер парламента Венгрии: Зеленский страдает психическими проблемами

Украинский президент Владимир Зеленский страдает от проблем с психикой, сообщил HirTV спикер парламента Венгрии Ласло Кевер.

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Он заявил о не совсем адекватной манере поведения главы государства на международной арене. Политик отметил, что нуждающиеся в помощи обычно вежливо просят ее, не переходя на требования и угрозы.

«Здесь какая-то личная психическая проблема, и я не знаю, что с этим можно сделать», — подчеркнул спикер.

Напомним, заместитель президента Российской Академии Образования, бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН обвинил Владимира Зеленского в наркомании.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:УкраинаВладимир Зеленский
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