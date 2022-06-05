Спикер парламента Венгрии: Зеленский страдает психическими проблемами
Украинский президент Владимир Зеленский страдает от проблем с психикой, сообщил HirTV спикер парламента Венгрии Ласло Кевер.
Он заявил о не совсем адекватной манере поведения главы государства на международной арене. Политик отметил, что нуждающиеся в помощи обычно вежливо просят ее, не переходя на требования и угрозы.
«Здесь какая-то личная психическая проблема, и я не знаю, что с этим можно сделать», — подчеркнул спикер.
Напомним, заместитель президента Российской Академии Образования, бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН обвинил Владимира Зеленского в наркомании.
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