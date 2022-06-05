Спикер парламента Венгрии: Зеленский страдает психическими проблемами

Он заявил о не совсем адекватной манере поведения главы государства на международной арене. Политик отметил, что нуждающиеся в помощи обычно вежливо просят ее, не переходя на требования и угрозы.

«Здесь какая-то личная психическая проблема, и я не знаю, что с этим можно сделать», — подчеркнул спикер.

Напомним, заместитель президента Российской Академии Образования, бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН обвинил Владимира Зеленского в наркомании.

