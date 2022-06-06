Зеленский: Киев склоняют к невыгодным для него условиям мира с РФ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за нарастающей усталость в мире из-за событий в стране Киев склоняют к невыгодным для него условиям мира с Россией. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Зеленского, у каждой из сторон, которые подталкивают Украину к тем или иным решениям есть свои интересы - политические или финансовые.
Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилиритаризация» Украины.
Переговоры сторон начались 28 февраля. Однако, стороны до сих пор не пришли к обоюдному согласию.
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