Зеленский: Киев склоняют к невыгодным для него условиям мира с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за нарастающей усталость в мире из-за событий в стране Киев склоняют к невыгодным для него условиям мира с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

Зеленский одобрил идею ввести визы для россиян

По словам Зеленского, у каждой из сторон, которые подталкивают Украину к тем или иным решениям есть свои интересы - политические или финансовые.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилиритаризация» Украины.

Переговоры сторон начались 28 февраля. Однако, стороны до сих пор не пришли к обоюдному согласию.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир Зеленский
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры