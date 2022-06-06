В США призвали Сербию сосредоточиться на цели вступления в Евросоюз

Лавров должен был прилететь с визитом в Сербию 6-7 июня, однако власти Болгарии, Северной Македонии и Черногории закрыли небо для пролета его самолета. Президент Сербии Александар Вучич выразил неудовольствие произошедшим в ходе встречи с послом РФ в Сербии Александром Боцан-Харченко.

Ранее в мае Вучич в спецобращении к нации заявил, что страна останется на пути по вступлении в Евросоюз.