В США призвали Сербию сосредоточиться на цели вступления в Евросоюз
В США призвали Сербию сосредоточиться на цели вступления в Евросоюз и проводить общую с объединением политику. Об этом заявили в Госдепе, комментируя визит в страну главы МИД Сергея Лаврова, передает ТАСС.
Лавров должен был прилететь с визитом в Сербию 6-7 июня, однако власти Болгарии, Северной Македонии и Черногории закрыли небо для пролета его самолета. Президент Сербии Александар Вучич выразил неудовольствие произошедшим в ходе встречи с послом РФ в Сербии Александром Боцан-Харченко.
Ранее в мае Вучич в спецобращении к нации заявил, что страна останется на пути по вступлении в Евросоюз.
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