СМИ: Макрон напугал Украину фразой о России
Французский лидер напугал жителей Украины, сообщив о недопустимости унижения Москвы на международной арене, пишет в Iltalehti Лаури Нурми.
«Президент Франции Эммануэль Макрон озвучил то, чего боятся украинцы», — заявил журналист.
По данным издания, высказывание французского лидера говорит о его готовности частично принять правомерность спецоперации России на Украине.
Напомним, Макрон заявил, что Россию нельзя унижать, рано или поздно с Москвой придется сотрудничать. Он выразил уверенность, что Франция должна выступать в качестве посредника.
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