СМИ: Макрон напугал Украину фразой о России

«Президент Франции Эммануэль Макрон озвучил то, чего боятся украинцы», — заявил журналист.

По данным издания, высказывание французского лидера говорит о его готовности частично принять правомерность спецоперации России на Украине.

Напомним, Макрон заявил, что Россию нельзя унижать, рано или поздно с Москвой придется сотрудничать. Он выразил уверенность, что Франция должна выступать в качестве посредника.

