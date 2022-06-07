СМИ: Макрон напугал Украину фразой о России

Французский лидер напугал жителей Украины, сообщив о недопустимости унижения Москвы на международной арене, пишет в Iltalehti Лаури Нурми.

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«Президент Франции Эммануэль Макрон озвучил то, чего боятся украинцы», — заявил журналист.

По данным издания, высказывание французского лидера говорит о его готовности частично принять правомерность спецоперации России на Украине.

Напомним, Макрон заявил, что Россию нельзя унижать, рано или поздно с Москвой придется сотрудничать. Он выразил уверенность, что Франция должна выступать в качестве посредника.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаФранцияЭммануэль Макрон
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